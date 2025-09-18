查柯文哲政治獻金專戶 四叉貓驚爆「民眾黨一堆人薪水20萬」

柯出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎？」（資料照）

2025/09/18 17:01

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅四叉貓今天曝光民眾黨前主席柯文哲政治獻金專戶賸餘款的帳本，質疑在非選舉期間，為什麼可以用「選舉使用支出」當作發放薪資的理由，且一堆人、包含聽都沒聽過的人，月薪高達20萬元。他也問：「民眾黨覺得這樣合法合理喔？」

台北地方法院日前審理柯文哲的政治獻金案，他出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎？」遭網紅「四叉貓」劉宇打臉，強調這筆演唱會利潤沒有匯進柯文哲政治獻金專戶，而是放在木可公司的帳上。也讓柯文哲政治獻金專戶又引發關注。對此，民眾黨團主任陳智菡昨（17日）重申，KP SHOW就是商業行為。

請繼續往下閱讀...

四叉貓今天在臉書發文指出，柯文哲選舉結束後，2024年1月13日，他競選總統的政治獻金專戶還剩下6034萬2849元賸餘款，陳智菡昨天提到用政治獻金專戶的賸餘款付薪水是合法的，北檢則回應非選舉期間，用專戶賸餘款支付薪水未符合法規，「北檢和智菡，我信北檢」。

四叉貓直接拉出柯文哲政治獻金專戶賸餘款的帳本指出，2024/2/13到2024/12/31，這段時間台灣並沒有舉辦選舉，他隨便抽幾個高薪的民眾黨幹部當範例（全拉出來太滿字太小），並質問：「非選舉期間，為什麼可以用『選舉使用支出』當作發放薪資理由？更別提民眾黨一堆人薪水20萬元！」

四叉貓指出，卸任立委陳琬惠月薪20萬、聽都沒聽過的幹部吳雅鴻也月薪20萬，他質疑：「根本沒有選舉也能用政治獻金專戶賸餘款養人，民眾黨覺得這樣合法合理喔？」文中他也大酸：「加入民眾黨，月薪20萬。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法