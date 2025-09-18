增加任公職誘因！ 考試院修法提升政府聘用中高階人力比例

考試院院會今日通過提升政府聘用中高階人力比例修法草案。（考試院提供）

2025/09/18 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕增加任公職誘因！考試院院會今（18）日審議通過「各機關職稱及官等職等員額配置準則」修正草案，放寬各官等的配置比率，調降各機關應配置的基層員額最低標準，以增加較高職等的員額空間，使各機關可依業務專業需求而進用中高階人力，並增設簡任非主管職務，進一步提升機關人力結構的合理性。考試院指出，該修正草案將儘速函請行政院同意會銜後發布施行。

考試院說明，該配置準則主要在規範各機關的公務人力結構，包含職稱選置、各官等職等員額比率等，使委任、薦任、簡任人力得到合理配置，但考量社會環境變遷，公務人力結構與主要業務人力配置已有所改變，行政院所屬機關亦大致完成組織調整，為了能更符合現行機關實務運作需求，修正調降委任人力的配置比率，以擴大薦任人力的配置空間，強化機關業務承辦主力，以達育才及留才成效。

修正草案調降委任官等職務（第1至第5職等）的設置標準及配置比率，考試院表示，基於行政機關的基層事務工作多數已委外或資訊化，考量機關員額配置的彈性，酌予調降機關應置委任官等職務的標準；另將委任官等員額的配置比率通案調降5%，而業務屬性攸關民眾生命安全的機關，如工程、環保、社會福利機關等，更額外調降委任比率，以增加更多薦任人力空間。

此外，草案放寬薦任官等職務（第6至9職等）配置比率，考試院指出，考量機關業務日趨高度專業，為利延攬優秀人才，將薦任第6、7職等職務的配置比率酌予調降5%至15%不等，以增加更多薦任第8、9職等人力空間。

考試院亦調整簡任官等職務的配置規定，以因應中央三級機關高階人力參議的設置，增訂該職務的配置標準；另配合機關實務需求，調整中央二級、中央三級、地方政府簡任官等職務的配置標準，以作為機關內高階職務配置的規範。

考試院表示，基於政府部門業務日趨多元，為進一步優化各機關的公務人力結構，增強機關在人才運用上的彈性，以促進各項業務的順利推展。這些調整應有助於提升機關運作效率，同時也能為公務體系注入更多活力與彈性。

