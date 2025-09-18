表達對市府不滿 台中龍井里長集體缺席區務會報

台中龍井區里長集體缺席區務會報，抗議盧秀燕延宕建設。（里長提供）

2025/09/18 16:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市龍井長期承受台電台中發電廠（中火）污染及港區工業發展交通風險，區內16個里中，有15里里長今天集體缺席擴大區務會報，位於區公所會場空蕩一片，里長代表、龍井區里長聯誼會長張文慶說，國小營養午餐經費等福利與公共建設屢遭阻擋，集體缺席表達對市府強烈不滿。

針對里長集體缺席抗議，龍井區公所表示，過往一向與各里里長保持良好互動，溝通管道順暢，上午會議因里長提案數較少，加上區長何宜真趕往議會進行預算審查，部分里長委請里幹事代為參與，將針對提案盡速辦理，滿足民眾需求。

當地台中市民進黨議員曾威說，龍井被工業區廠房長期污染，社福中心、國民運動館及綠意公園通通要不到，就連在地中火承諾用回饋金，補助龍井區國小營養午餐經費，都被市府擋下來，「盧市府把龍井人當成什麼了」。

曾威表示，南投竹山國中小營養午餐都有竹山紫南宮補助，相對來說，台中市連照顧孩童經費都在喊沒錢，預算永遠不夠，要不然叫說中央沒補助，難道把錢都用在購物節，讓盧秀燕去放滿街照片嗎？

當地國民黨議員林孟令說，龍井人成就了全民用電需求，承受污染及交通風險，台中市府更應優先保障龍井鄉親健康、社福與基礎建設及交通安全，而不是讓政治利益凌駕民生福利。

