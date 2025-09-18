為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中市警犬隊將裁撤？ 警局長吳敬田：審慎評估

    台中警犬隊要被裁撤？市警局表示審慎評估維持現有警犬數量或逐年遞減。（警局提供）

    台中警犬隊要被裁撤？市警局表示審慎評估維持現有警犬數量或逐年遞減。（警局提供）

    2025/09/18 16:28

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕傳出中市警局有意裁撤「警犬隊」，民進黨市議員李天生今天在市議會警消環衛委員會提出質疑，強調警犬不好訓練，發揮不少功能，要求警局慎重；台中市警察局長吳敬田表示，由於9隻警犬多半是國外買來再訓練，5年就要汰換，會審慎評估是否維持目前的數量，還是逐年遞減。

    台中市議會警消環衛委員會今天進行警察局2024決算審查，民進黨市議員李天生提出詢問，台中市警犬隊是中部唯一警犬隊，可協助中部縣市大型活動支援檢勤務，而且警犬出勤具威嚇震懾效果，可嚇阻不法行為，但卻傳出要淘除警犬隊，他詢問目前警犬有幾隻?多久汱換一隻警犬？

    吳敬田表示，目前有9隻警犬，「任期」5年後就要汰換，多數的警犬都從國外購買，先要檢疫6個月，進場後還要看適不適合，因此不是想當警犬就可當警犬；李天生則表示，既然訓練一隻警犬不容易，就不要隨便汰換。

    民眾黨議員江和樹建議，可以台灣自己繁殖，雖然血統很重要，但是訓練更重要，他建議要加強訓練。

    警察局表示，台中市警犬隊於前市長林佳龍任內為因應「2018世界花卉博覽會」大型活動偵爆及協助緝毒所需，於2018年3月27日成立，成立後在當時發揮安全維護及行銷花博活動的功效。警犬隊目前階段性任務完成，對治安與交通上的功能成效有限。

    警察局並表示，警犬隊目前編制為10人，隊長1名及領犬員9名，警犬9隻，採1人帶領1犬方式訓練，而每年編列預算59萬1000元，以維勤業務運行。

    據了解，台北市、高雄市及台南市政府警察局，亦未設置警犬隊，為因應刑事警力短缺及日益艱鉅的治安維護工作，將採逐年檢討和滾動式修改的方式，作適度且合宜的調整。

    市警局長吳敬田表示，審慎評估維持現有警犬數量或逐年遞減。（警局提供）

    市警局長吳敬田表示，審慎評估維持現有警犬數量或逐年遞減。（警局提供）

    市警局長吳敬田表示，審慎評估維持現有警犬數量或逐年遞減。（記者蘇金鳳攝）

    市警局長吳敬田表示，審慎評估維持現有警犬數量或逐年遞減。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李天生認為警犬隊有其功能，不能隨便裁撤。（記者蘇金鳳攝）

    市議員李天生認為警犬隊有其功能，不能隨便裁撤。（記者蘇金鳳攝）

