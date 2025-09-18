為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    非法棄置廢棄物連環爆 彭啓明：廢清法修法本週報政院核定

    彭啓明致詞時表示，環保在於人心，其中就得靠文化藝術帶動，因而發起放置環保裝置藝術的想法。（記者黃宜靜攝）

    彭啓明致詞時表示，環保在於人心，其中就得靠文化藝術帶動，因而發起放置環保裝置藝術的想法。（記者黃宜靜攝）

    2025/09/18 15:39

    〔記者黃宜靜／台北報導〕透過藝術作品喚起更多人的環保心！環境部長彭啓明表示，環保在於人心，其中就得靠文化藝術帶動，因此在環境部前放置環保裝置藝術品，盼國人愛護地球；相對地，破壞環境就是一種罪，近期屢屢發生廢棄物亂丟問題，環境部也於5月底公告修法「廢棄物清理法」與「資源循環推動法」，目前已草擬完成，預計本週報行政院核定，盼最快10、11月送入立法院審議。

    環境部今（18）日於環境部正門前舉辦「環保心舞台」環保裝置藝術揭幕儀式，新北市青潭國小學童表演舞獅熱鬧開場；彭啓明致詞時表示，環保在於人心，其中就得靠文化藝術帶動，因而發起環保裝置藝術想法；「破壞環境就是一種罪」，尤其營建剩餘土石方、營建廢棄物亂丟問題嚴重，因此今年5月與法務部、內政部攜手宣示從土方去化到全流向管理祭出解方，透過檢警環平台嚴加取締。

    彭啓明指出，今年5月29日也已正式公告，將現行的「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」，同步修正「廢棄物清理法」，經過2個月預告期、約50幾場諮商會議，目前已草擬完成，預計本週報行政院核定，並爭取列為優先法案，盼最快10、11月送入立法院審議，尤其最近發生高雄美濃大峽谷、馬頭山廢棄物事件，都凸顯過去幾個月的方向是對的，從源頭管制，保護環境。

    環境部表示，「環境心舞台」首場展示以回收保特瓶創作的綠能愛地球裝置藝術，是慈濟基金會志工周秀琴從2025年地球日主題發想設計，作品中可看到海洋、陸地、山脈與大氣，還有太陽能、風力、水力、地熱、海洋能、生質能等再生能源意象，提醒大眾日常消費選擇對地球的影響，以及環境永續的重要性。預計每一季輪流展出各種環境相關題材藝術品，呈現不同創作者對永續發展與環境保護的理念，喚起更多人的環保心，創造以行動維護環境永續的新價值。

    「環境心舞台」首場展示以回收保特瓶創作的綠能愛地球裝置藝術，作品可看到海洋、陸地、山脈，還有太陽能、風力、水力、等再生能源意象，提醒民眾環境永續的重要性。（記者黃宜靜攝）

    「環境心舞台」首場展示以回收保特瓶創作的綠能愛地球裝置藝術，作品可看到海洋、陸地、山脈，還有太陽能、風力、水力、等再生能源意象，提醒民眾環境永續的重要性。（記者黃宜靜攝）

    環境部表示，「環境心舞台」首場展示以回收保特瓶創作的綠能愛地球裝置藝術，預計每季輪流展出各種環境相關題材藝術品，呈現不同創作者對永續發展與環境保護的理念，喚起更多人的環保心。（記者黃宜靜攝）

    環境部表示，「環境心舞台」首場展示以回收保特瓶創作的綠能愛地球裝置藝術，預計每季輪流展出各種環境相關題材藝術品，呈現不同創作者對永續發展與環境保護的理念，喚起更多人的環保心。（記者黃宜靜攝）

