林佳龍訪義掀挺台潮 副議長錢益友籲確保台海現狀

外交部長林佳龍（中）與「台義國會議員友好協會」主席、參議員馬蘭（左）17日在駐義代表處一起種植灌溉一棵小樹，象徵台義友情將不斷茁壯成長。（中央社）

2025/09/18 15:53

〔中央社〕外交部長林佳龍訪問羅馬，10多位友台議員暫擱重要行程，專程到駐義代表處展現挺台立場。義大利參議院副議長錢益友盛讚台灣是民主典範，應被宣揚到全世界，他也呼籲大家必須每天努力，防止有人想讓台海現狀消失。

「台義國會議員友好協會」主席的參議員馬蘭（Lucio Malan）、義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等10多位議員昨天出席駐義代表處「館舍整修竣工典禮」。

請繼續往下閱讀...

馬蘭致詞時表示，台義關係愈來愈強健，友台協會隨時準備好，與台灣創造新的合作機會，不論是商務、文化、休閒、學術，或各種有助於加強兩國人民關係的活動，「台義人民都熱愛自由，又彼此欣賞，義大利萬歲！台灣萬歲」。

錢益友致詞時表示，歡迎林佳龍來訪問，希望林佳龍對義大利有很正面的印象，就像他訪問台灣時，獲得了極佳體驗，最近剛訪台的義大利議員團也帶回十分積極回饋，顯示台義關係蒸蒸日上。

錢益友說，台灣先前在米蘭增設辦事處，又在羅馬購置整修代表處館舍，證明台義關係始終在成長，也讓更多義大利人有機會認識台灣，「我們持續努力的目標，是讓愈來愈多義大利人理解台灣目前在全球的重要性」。

錢益友說，台義經濟關係密切無須贅述，但官方往來同樣關鍵，尤其對義大利國會議員至關重要，「因為台灣現在是民主的典範，台灣這種美好、健康的民主不僅應該輸出到東方社會，更應該輸出到全世界」。

錢益友表示，義大利友台議員的工作還有推動國際組織承認台灣，如果台灣早就能加入世界衛生組織（WHO），幾年前大家遭受的疫情就會很不同，因為台灣採取了預防措施，可以提供國際社會參考，但全球對台灣置之不理。

「我始終堅信台灣對西方，尤其是民主國家，具有戰略重要性，因此我們必須努力確保現狀。」錢益友說，「我們必須每天努力，確保台海現狀不會一點一點地消失，因另外也有些人每天都在努力，想讓現狀消失。」

錢益友也請林佳龍向總統賴清德轉達問候，「我向賴總統保證，我們及義大利將永遠站在台灣這邊，因為台灣是一個民主國家」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法