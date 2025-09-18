林佳龍驚喜現身羅馬 會晤10多位義大利議員

外交部長林佳龍（中）與「台義國會議員友好協會」主席、參議員馬蘭（左）17日在駐義代表處一起種植灌溉一棵小樹，象徵台義友情將不斷茁壯成長。（中央社）

2025/09/18 15:50

〔中央社〕外交部長林佳龍出訪歐洲，昨天驚喜現身羅馬，出席外交部新購置的駐義大利代表處「館舍整修竣工典禮」，與10多位義大利參眾議員熱絡互動。這是近年來台灣外交部長首度踏上義大利首都羅馬。

林佳龍近期成功突破禁忌訪問日本、菲律賓。由於林佳龍訪歐期間，中國外交部長王毅也在歐洲訪問，引起國際高度關注。為避免中國政治干擾，林佳龍此行事前作業保密到家，除公布首站目的地捷克，訪問義大利的消息等到今天順利離境才曝光。

請繼續往下閱讀...

駐義代表處「館舍整修竣工典禮」昨天下午舉行，多位重量級友台議員出席，包括擔任「台義國會議員友好協會」主席的參議員馬蘭（Lucio Malan），義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、義大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）等。

林佳龍與出席貴賓一起舉行剪綵儀式，隨後與馬蘭共同在駐義代表處花圃種下一棵小樹，象徵台義友情將不斷成長茁壯。

林佳龍致詞表示，駐義代表處購置並翻新辦公室，未來很歡迎義國貴賓與台僑到訪，這裡就像台灣在海外「第二個家」，證明台灣致力深化台義關係；義大利不僅與台灣理念相近，也是七大工業國集團（G7），相信台義關係將藉此「開啟新篇章」，拉近兩國關係與人民距離。

林佳龍說，台義情誼建立在自由、民主、人權等共同價值，在全球需要集體韌性時刻，台義夥伴關係意義重大。

林佳龍並感謝義大利政府與國會力挺台灣，特別是義國對於維護台海與印太和平穩定的重視，以及義國國會採取許多具體措施，支持台灣有意義參與聯合國、世衛等國際組織。

林佳龍強調，台義經濟合作充滿潛力，義國以創新、設計、卓越工業聞名，台灣強項是高科技、綠能、先進製造業，雙方是互補的信賴夥伴，例如台灣半導體公司環球晶最近才在北義擴增產線，台義合作不只互惠，也有利於全球供應鏈。

林佳龍表示，今年是「歐洲台灣文化年」，透過此一倡議，展現台灣在半導體與資通訊技術的領先地位，與台灣文化創意的優勢相得益彰，他相信駐義代表處新購置整修的辦公室，將創造更多台義文化交流契機。

林佳龍表示，這棟大樓不僅代表台義關係里程碑，也象徵希望與進步，展現台義決心共同加強政治、經濟、文化合作，並攜手迎向未來。

曾在義大利學習馬賽克拼貼的台灣藝術家姜文如，也在典禮中特別贈送一幅「晶耀玉山」作品，素材是利用半導體晶圓廢材。作品巧妙結合台灣兩座「護國神山」，引起現場賓客大為稱讚。

駐義代表處建築物在2023年因房東財務危機被法拍，外交部為節省高昂租金與搬遷費用，決定「轉租為買」，分兩年編列總預算逾新台幣4億元買下建築物。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法