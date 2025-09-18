公館圓環拆除災情不斷！徐巧芯PO文「把事情做好」 網怒灌爆

徐巧芯發文回擊稱，「有的人是在停等紅燈，有些則是遭遇塞車」，並表示「對的事情就是要堅持去做」。不過，貼文PO出後，立刻被網友灌爆罵翻。（圖片來源：讀者提供，Threads，本報合成）

2025/09/18 17:59

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府自13日起動工拆公館圓環、填平地下公車道，今（18）日出現大量網友抱怨卡在福和橋上大塞車狀況，先前曾留言嗆網友「你只是在等紅燈」的立委徐巧芯立刻成眾矢之的。對此，她發文回擊，「有的人是在停等紅燈，有些則是遭遇塞車」，並表示「對的事情就是要堅持去做」。不過，貼文PO出後，立刻被網友灌爆罵翻。

日前有網友在Threads上發文，貼出交通阻塞照片，引來徐巧芯留言表示「你只是在等紅燈」、「轉綠燈不就過了嗎？」今日有大量網友在Threads上分享福和橋上機車從公館排到永和的交通壅塞狀況，部分網友表示已經堵塞10分鐘甚至20分鐘以上，甚至有網友表示「身為20年台北人活這麼久第一次見到。」徐巧芯的「你只是在等紅燈」留言截圖也不斷被網友轉貼在相關討論下方。

對此，徐巧芯在Threads上發文表示，這幾天網路上的「照片」，有的人是在停等紅燈，有些則是遭遇塞車，這兩者都分不出來的人，不過就是每天希望台北市天天塞車（而且不管哪裡塞都先推給公館圓環），幫「苗頭鷹」失控的抗議洗地。

她還說，想當初台北市建立捷運的時候，民進黨也一樣各種阻擋抗議；建立高速公路的時候說那是有錢人才能開的；最近收割的淡江大橋當初就是鄭麗君在反對。結果這三樣建設對台灣的幫助遠遠超過當時的那些嘴砲仔。「對的事情就是要堅持去做，把事情做好就是對那些為反對而反對的人最大的打臉。」

但她的貼文立刻被網友灌爆，紛紛留言表示：「這輩子沒看過臉皮那麼厚的立委，睜眼說瞎話」、「塞在福和橋上面20分鐘是對的事喔？怎麼不敢回」、「被脆友舉證打臉，勇敢承認錯誤有很難嗎？」、「公車跟機車都擠滿了。還可以當沒看到，睜眼說瞎話」。

