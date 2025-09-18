為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    籲藍白支持海纜7法 民進黨：確保民生並提升國安

    民進黨呼籲藍白兩黨，一起支持這項「確保民生服務，提升國家安全」的法案。（圖取自民進黨臉書）

    民進黨呼籲藍白兩黨，一起支持這項「確保民生服務，提升國家安全」的法案。（圖取自民進黨臉書）

    2025/09/18 14:57

    〔記者陳政宇／台北報導〕因應海底電纜斷裂事故頻傳，行政院院會今（18日）通過強化防護我國海底纜線七部法案修正。民進黨說明修法重點，並呼籲國民黨和民眾黨一起支持這項「確保民生服務，提升國家安全」的法案。

    民進黨今天透過臉書表示，今年有多起權宜輪 違規破壞我國通訊海纜事件，已嚴重影響國土及關鍵基礎設施安全，國際都很關切；為了防範、遏止這些破壞行為，行政院長卓榮泰主持行政院院會，提出海纜七法修法草案，加強對台灣關鍵基礎設施的保護。

    關於本次「海纜七法」修法重點，民進黨盤點，一是網路纜線、能源管線，全部都納入保護範圍；二是犯罪工具直接沒收；三是強制船隻打開識別系統，強化機關監控船舶動態；四是妨礙安全船隻限期移走，不然充公。

    民進黨說，海纜對內攸關通訊、電力、輸水及輸氣等民生服務，攸關民眾生活的權益，對外涉及國家安全，是重要的基礎設施，民進黨政府一定會守護。未來政府要修法加強國安，歡迎在野黨藍白一起支持這項「確保民生服務，提升國家安全」的法案。

    圖
    圖
