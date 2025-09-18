反年改列藍營第一優先法案 綠委籲國民黨三思而後行

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2025/09/18 14:48

〔記者謝君臨／台北報導〕中華民國公教軍警消聯合總會今在立法院舉行「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，國民黨團總召傅崐萁表示，開議後國民黨團的第一個優先法案，就是停砍公教人員年金。對此，民進黨立委賴瑞隆表示，這涉及世代正義與年金破產等問題，若重啟修法恐再掀政治風波，呼籲國民黨慎重思考。

公教軍警消聯合總會表示，民進黨政府至今仍以錯誤資訊誤導國人，以掩蓋公教退休金的真相。但國民黨立委提案公教退休金只是停止遞減、並合理調整，不是「恢復原有年金」。請側翼和民進黨立委不要再胡說「年改走回頭路」，政府不要再恐嚇國人退撫基金要破產了、國家要破產了。

請繼續往下閱讀...

對此，賴瑞隆指出，新會期開始，國民黨將再推動年金修法。他認為，過去非常長的一段時間，年金曾經歷破產危機，甚至於世代正義的問題，年輕公務員未來能不能領得到，這些都應審慎思考，而今好不容易紛擾終於底定，若國民黨現在要重啟修法，可能再生更多風波，期盼國民黨能夠三思而後行。

賴瑞隆說，年金議題過去已討論許久，從前總統馬英九時代想做不敢做，到前總統蔡英文時代推動完成改革，若現在要重新再啟動的話，可能會讓國內政治再起風波，請國民黨慎重思考。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法