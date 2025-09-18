為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    蔣萬安緊盯光復節民進黨黨公職放不放假 徐國勇反酸：癢的不扒

    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    民進黨秘書長徐國勇。（資料照）

    2025/09/18 14:56

    〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇與台北市長蔣萬安因台灣光復節議題隔空交火，蔣今（18日）直言，看來民進黨不會讓黨公職放光復節連假，他會請北市勞動局特別注意。對此，徐國勇反酸說，蔣萬安這麼多市政重點都不去注意，反而注意行政立法已通過的放假日，「癢的不扒，不癢的扒到流血」。

    針對蔣萬安要求勞動局注意民進黨是否依法放假一事，徐國勇今回應，第一點就是依法行政，今年5月已經通過9月28日、10月25日放假；既然通過了，這就是行政立法要去的執行問題，按照法律規定依法執行就好。

    徐國勇續指，第二點，請蔣萬安注意市政，要求台北市勞動局去注意這件事情，真的是個笑話！因為已經依法行政，反而真正要請蔣注意的是，圓環大塞車的問題，以及警察被黃國昌勒脖子，有沒有慰問警察？有沒有站在警察的立場支持警察，這些才是台北市長應該注意的市政重點。

    徐國勇指出，這麼多市政重點蔣萬安都不去注意，反而去注意行政立法已經通過的放假日，一句話回應「癢的不扒，不癢的扒到流血」，這就是蔣問這句話最大的謬誤。

    圖
    圖
