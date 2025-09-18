徐巧芯挺生育給付10萬要刪宣傳費 綠委反嗆藍營執政縣市不宣傳？

北市吉祥物熊讚特別在今年七夕情人節公開「愛心眼神」全新造型。資料照。（北市觀傳局提供）

2025/09/18 15:23

〔記者孫唯容／台北報導〕國民黨立委徐巧芯支持中央統一補貼生育給付至10萬，同時強調「該省下來或刪除的是那些奇奇怪怪的媒體宣傳費」。綠營人士指出，台北市府觀光傳播局去年度編列「市政及觀光綜合行銷」預算1億1483萬9千元、「城市旅遊規劃與推廣」1億3674萬9千元，另有其他相關名目預算，若根據徐說法是否北市府的行銷預算也可以全部挪去發育兒津貼就好，編這麼多幹嘛？觀傳局回應，預算編列皆依本局業務職掌核實編列支用。

行政院院會今（18）日預計通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，其中在生育給付部分將由中央統一補貼至10萬元，預計2026年元旦上路。藍委徐巧芯力挺中央統一補貼生育給付，並直批「該被刪除的是奇奇怪怪的媒宣費」。

面對徐巧芯的質疑，綠委吳思瑤表示，如果要講媒宣費，可以好好去統整、調閱、了解一下各縣市的媒宣費，她也強調，媒宣費絕對不是罪惡的，是為了幫助政策可以推展到人民，不應當被汙名化，這是幫助政策有效的讓人民可以知曉，人民有知的權利，沒有媒宣費政策怎麼到位、落地？

吳思瑤指出，不論誰執政都需要媒宣費，如果持續帶著有色眼睛，針對中央民進黨執政的媒宣費就認為是錯的、就是浪費的、就是不必要的，請好好看看各縣市政府，「你看像『盧媽媽』啦，這麼多，什麼東西都是在宣傳她自己。」

另有綠營人士指出，北市觀傳局去年度編列「市政及觀光綜合行銷」預算1億1483萬9千元、「城市旅遊規劃與推廣」1億3674萬9千元，另有其他相關名目預算。若根據徐巧芯的說法，「是否北市府的行銷預算也可以全部挪去發育兒津貼就好，編這麼多幹嘛？」

北市觀傳局回應，預算編列皆依本局業務職掌核實編列支用，主要用於辦理大型活動、觀光旅遊業務推廣、政策與城市行銷宣傳，以及旅服中心維運等等。

