    立院明開議 綠營優先法案鎖定2大方向 普發現金加緊闖關

    民進黨立委吳思瑤今說明，行政團隊與民進黨團正加緊盤點，協力2大方向，分別是國家大進步、國家更安全的優先法案。（記者陳政宇攝）

    民進黨立委吳思瑤今說明，行政團隊與民進黨團正加緊盤點，協力2大方向，分別是國家大進步、國家更安全的優先法案。（記者陳政宇攝）

    2025/09/18 14:07

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期明天（19日）開議，朝野優先議案相繼亮牌。民進黨團正與行政院盤點，目前聚焦兩大方向，「國家大進步」包括青年基本法、人工智慧基本法等，「國家更安全」則涵蓋海纜7法、以及10多項國安法案，而攸關普發現金的韌性特別預算案也要加緊通過。

    甫卸任民進黨團幹事長的立委吳思瑤今受訪說明，執政團隊希望落實總統賴清德所說的民生、經濟、青年、弱勢優先，因此行政團隊與民進黨團正加緊盤點，協力2大方向，分別是國家大進步、國家更安全的優先法案。

    關於「國家大進步」，吳思瑤列舉，包括企業併購法、虛擬資產服務法以及針對創新類別的新產業、促進資料創新等，會有新的立法或修法，行政部門加緊催生中。此外，已走到最後一哩路的青年基本法、AI基本法、兒童托育服務法等，都是執政團隊跟民進黨團希望在新會期加送通過的議案。

    至於「國家更安全」，吳思瑤說，涵蓋行政院會今天通過的海纜7法，要強化海纜保護、確保民生服務、提升國家安全；另外也要落實總統賴清德所提的國安17項策略，包含國安法、軍事審判法、陸海空軍刑法，以及兩岸人民關係條例等10多項國安法案的修法等。

    吳思瑤指出，前述2大方向的優先法案中，當然包括韌性特別預算案，這要加緊通過，除了讓5700億元特別預算上路，也要讓支持產業、安定社會的經費能夠到位，該案絕對是新會期一開始最重要的事情，人民也期待普發現金。

    圖
    圖
