獨家》賴清德下令「黨政同步」 卓榮泰明邀綠委備戰新會期

行政院長卓榮泰（圖左）明天起，將分四批邀請民進黨立委便當會，針對新會期廣泛交換意見。（資料照）

2025/09/18 14:06

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期明天（19日）開議，兼任民進黨主席的總統賴清德指示「黨政同步」。據悉，行政院將依立法院各委員會分4個梯次，邀請黨籍立委參與行政院長便當會，廣泛交換意見；除恢復定期召開的行政立法協調會，民進黨團也將加強各委員會政策小組的功能，讓立委能提前、擴大參與法案討論。

新會期開議在即，賴清德昨在民進黨中執會要求，民進黨尊重黨團自主，但有個更重要的民主價值，就是「黨政同步」，每週五的立院黨團大會一定要如期召開；每週一行政立法協調會也一定都要召開；各委員會政策小組會議也必須如期舉行。

據本報掌握，首場行政立法會議將於明天中午12時在行政院登場，邀請內政、司法及法制委員會成員參與，由卓榮泰親自主持，副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務副秘書長阮昭雄及發言人李慧芝也將一同出席，對本會期廣泛性交換意見。

隨後3場分別為，22日財政、教育及文化委員會，23日經濟、交通委員會，25日外交及國防、社會福利及衛生環境委員會。

對此，甫卸任民進黨團幹事長的立委吳思瑤今（18日）受訪指出，行政院確實動起來了，這正是她極力爭取的制度面改革，讓未來接手的新幹部能更好做事，希望行政立法協調會能夠定期召開、加密（集）加廣；她也曾建議會議應在行政院舉行，由行政院正副院長主持並準備簡報，更有助於認真討論。

除了便當會，吳思瑤提到，民進黨團未來要強化政策小組的運作，許多黨團成員曾反映，往往是行政院會通過後才得知法案內容，但過去的制度本應讓法案在出行政院會前，就先與政策小組對話。

吳思瑤不諱言，政策小組的運作「有一搭沒一搭」，未來應徹底貫徹，讓黨團成員能提前、擴大參與法案的形成與討論，只有讓立委的意見及早納入考量並適時調整，才能讓法案更貼近民意。

