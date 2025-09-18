盧秀燕被點名幫自己行銷 市府：不回應

盧秀燕被點名被指都在行銷自己，市府不回應。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/18 14:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨立委徐巧芯表態支持生育給付由中央統一補貼至10萬元，揚言該被刪除的是奇奇怪怪的媒宣費。民進黨立委吳思瑤強調，媒宣費絕非罪惡，不該被汙名化，她也請各縣市議會好好監督地方政府有無濫用媒宣費，「像盧媽媽（指台中市長盧秀燕），都在宣傳她自己」；台中市政府對此表示，市府不回應。

行政院院會通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，其中在生育給付部分將由中央統一補貼至10萬元，預計2026年元旦上路。徐巧芯發文表示支持，並強調「該省下來或刪除的是那些奇奇怪怪的媒體宣傳費」。

吳思瑤說，媒宣費絕對不是罪惡的，是為了幫助政策可以推展到人民，所以中央、地方各個部門都有媒宣費，如果持續帶著有色眼睛，針對中央民進黨執政的媒宣費就認為是錯的，請好好看看各縣市政府，「你看像盧媽媽，這麼多，什麼東西都是在宣傳她自己」，請各縣市議會好好監督各縣市的媒宣費，有沒有浮濫。

盧秀燕今天唯一公開行程是在下午接受北美洲臺灣商會聯合總會拜會，但市府已代表示，對此沒有回應。

