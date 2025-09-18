羅智強提告求償500萬 苗博雅：先搞清楚選區上班時間車流方向......

苗博雅說，羅智強與其亂告、濫訴，不如好好做好選民服務。（資料照）

2025/09/18 14:34

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強昨指稱，他的助理出席活動只簽名未發言，就被苗博雅等同於「反對拆除公館圓環」，他已提告苗博雅求償500萬。苗博雅今（18）表示，羅智強本身就是以假亂真的高手，之前告她的紀錄被司法認證是亂告，呼籲羅智強與其繼續用亂告濫訴浪費司法資源，不如好好為選民服務，至少不要連選區內基隆路上班時間的車流方向都搞不清楚。

羅智強17日在臉書貼文表示，早上8點15分他在前往立法院的路上，經過公館圓環交通「非常順暢」，苗博雅「真的是大翻車了」；並指苗博雅把他助理出席會勘簽名未發言等同於「反對拆除公館圓環」，偷換概念，已提告求償500萬元。

請繼續往下閱讀...

苗博雅今天表示，羅智強本身就是以假亂真的高手，甚至在社群故意貼拍基隆路反方向的車潮，說交通大順暢，引起很多市民批評他是在詐騙；被詐騙高手羅智強提告，苗博雅說一點都不擔心，只是希望羅講清楚要告什麼？上次被他提告的紀錄，最終證明自己是對的，羅智強淪為被司法認證的亂告。

苗博雅建議說，羅智強與其繼續用亂告、濫訴浪費司法資源，不如好好停止這些以假亂真的做法，希望他好好為選區的民眾服務，不要說大安區的立委，連上班時間車都走哪個方向都搞不清楚。故意用基隆路上班時間東往西、台北往新北的影片來混淆新北往台北的車流都很順暢，這些以假亂真大可不必。

