為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強提告求償500萬 苗博雅：先搞清楚選區上班時間車流方向......

    苗博雅說，羅智強與其亂告、濫訴，不如好好做好選民服務。（資料照）

    苗博雅說，羅智強與其亂告、濫訴，不如好好做好選民服務。（資料照）

    2025/09/18 14:34

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委羅智強昨指稱，他的助理出席活動只簽名未發言，就被苗博雅等同於「反對拆除公館圓環」，他已提告苗博雅求償500萬。苗博雅今（18）表示，羅智強本身就是以假亂真的高手，之前告她的紀錄被司法認證是亂告，呼籲羅智強與其繼續用亂告濫訴浪費司法資源，不如好好為選民服務，至少不要連選區內基隆路上班時間的車流方向都搞不清楚。

    羅智強17日在臉書貼文表示，早上8點15分他在前往立法院的路上，經過公館圓環交通「非常順暢」，苗博雅「真的是大翻車了」；並指苗博雅把他助理出席會勘簽名未發言等同於「反對拆除公館圓環」，偷換概念，已提告求償500萬元。

    苗博雅今天表示，羅智強本身就是以假亂真的高手，甚至在社群故意貼拍基隆路反方向的車潮，說交通大順暢，引起很多市民批評他是在詐騙；被詐騙高手羅智強提告，苗博雅說一點都不擔心，只是希望羅講清楚要告什麼？上次被他提告的紀錄，最終證明自己是對的，羅智強淪為被司法認證的亂告。

    苗博雅建議說，羅智強與其繼續用亂告、濫訴浪費司法資源，不如好好停止這些以假亂真的做法，希望他好好為選區的民眾服務，不要說大安區的立委，連上班時間車都走哪個方向都搞不清楚。故意用基隆路上班時間東往西、台北往新北的影片來混淆新北往台北的車流都很順暢，這些以假亂真大可不必。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播