稱盧秀燕傳簡訊加油 郝龍斌：會與黨的總統候選人充分合作

2025/09/18 13:44

〔記者施曉光／台北報導〕今日上午領表，明天正式登記參選國民黨主席的前國民黨副主席郝龍斌，今日中午接受網路直播節目「中午來開匯」訪問時，首度表態稱未來國民黨提名總統候選人時，如果是他擔任黨主席，一定會與未來的總統候選人充分合作，如果自己無法做到，或是沒有得到候選人的信任，他自己就會辭去黨主席，或是把黨內操盤的權力交給總統候選人，再由候選人另外請人做這些事。

當被問及有關藍營「世代交替」議題時，郝龍斌表示，「世代交替」當然是一種選舉區隔的方式，但用年齡區隔絕對是錯的，因為選舉最重要是誰能承擔、勝任以及心態，如果用年齡區隔，那就由最年輕的人當黨主席就好，問題重點是能不能承擔重任，他並強調，黨主席要有足夠歷練、溝通協調力與執行力，未來不論誰當選，國民黨都要「世代共好」，提供機會培養年輕世代，給中生代戰場，可以積極打仗，至於像他這種年齡大且有足夠歷練的人，則要團結國民黨，讓力量加乘，並與其他政黨領袖合作，團結在野陣營。

主持人詢問，黨內會有那些勢力支持他？郝龍斌指出，國民黨目前黨員結構與一般社會不太一樣，40、50歲以上黨員就佔8成、9成，很多黨員基本上就是以地方意見領袖的意見為基礎，這部分支持非常重要，另外還有一大部分是軍系，因為父親的關係軍方支持他，前一陣子還有30、40位退將連署支持他，很多人要幫他拉票，至於一般黨員則主要靠空戰。

對於另一位參選人鄭麗文獲得不少軍系票源支持，郝龍斌說，目前他與鄭應該是平分秋色，但相信等到他積極與老榮民接觸，並透過他們的老長官、老部下、老同事接觸後，相信可以把這部分再拉回來一些。

郝龍斌還說，原本自己並沒有要參選，而且從9月2日到11日他並沒有拜訪任何一個人爭取支持，完全沒有動作，但很意外有媒體民調顯示他的支持度只差鄭麗文1.7%，再就徵詢地方的結果，認為自己最後能贏這場選舉。

至於台中市長盧秀燕是否給予加油？郝龍斌說，盧秀燕有傳簡訊為他加油，但說不定盧對每一位參選人都是如此，尤其現在許多地方縣市首長都避免積極表態，以免造成困擾。

有關另一位黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中最近質疑國民黨主席朱立倫與趙少康、郝龍斌協調參選是私相授受，郝澄清指出，有一天朱立倫去找趙少康，當時剛好自己就在趙少康那邊，但朱立倫進去後，自己就離開了，沒有3個人坐在一起談，他強調，黨主席是由黨員選舉產生，不可能密會決定，何況也根本沒有密會，至於另外一個場合是國民黨立委賴士葆在8月25日邀請他與趙少康、立法院長韓國瑜吃飯，那純粹只是一次感恩餐會。

