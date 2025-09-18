為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    盧秀燕稱砍中捷補助「眼淚快流下來」 何欣純:藍白亂修財劃法害的

    綠委何欣純趕往台灣國際兒少書展會場，為學童、出版書商打氣。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/18 13:35

    〔記者黃旭磊／台中報導〕2025第1屆台灣國際兒少書展今天在烏日台中國際展覽館開幕，民進黨立委何欣純趕往為學童、出版書商打氣，由於台中市長盧秀燕批評中央，原承諾要給中捷藍線42億元，現在只給1．6億元「眼淚快流下來」 ，何欣純對此表示，「我也很心痛」，財劃法修法時，台中明明人口比台北、桃園多，分到的卻少很多，如果當時市長有阻止藍白亂修法，42億（中捷藍線補助款）就有了，不是嗎？

    藍白強行修訂的新版財劃法上路後爭議不斷，根據台中市民進黨議員周永鴻統計，明年台中市獲中央挹注統籌分配款共1113億元，比今年多了136億元，而在分配款項增幅及總額方面，桃園市增幅最高（72.4%）、新北市總額最高（945億元），台中市增幅（58.8%）居中，總額708億元，略低於新北、桃園，但比綠營執政的台南及高雄都多。

    盧秀燕把矛頭指向中央，怒批違背台中捷運藍線開工時承諾，盧秀燕說，「早就雙方講好了，當初核定藍線開工時，早就有比例分配，明年應該至少要先拿到42億元，可是中央核定下來只有1.68億元，只有4%，有96%被砍掉。」

    何欣純表示，我也很心痛，財劃法修法時，台中明明人口比台北、桃園多，分到的卻少很多，市長怎麼不說話不心痛呢？如果當時市長有阻止藍白亂修法，42億就有了，不是嗎？

    何欣純稱，如果當時盧秀燕有阻止藍白亂修法，42億（中捷藍線補助款）就有了。（何欣純團隊提供）

    相關新聞
