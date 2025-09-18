遭國民黨酸「以前是大藍粉」 李正皓爆氣一句話回嗆

政論節目主持人李正皓。（資料照）

2025/09/18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕淡江大橋日前舉行合龍儀式，施工廠商掛出歡迎總統賴清德視察布條，有媒體稱該廠商董事長為「賴粉」，不過，政論節目主持人李正皓爆料，該名董事長根本就是「大韓粉」，引發討論。國民黨官方Threads諷刺，「李正皓明明是超級大藍粉，由藍轉綠喔」，暗示「立場會轉變」，而李正皓在主持節目談及此事時，直接爆氣回嗆：「小時候沒發現你們這麼垃圾嘛！」

李正皓日前發文指有媒體報導指，淡江大橋合龍施工廠商工信工程董事長潘俊榮是「賴粉」，接著側翼粉專開始帶風向，然而潘俊榮其實不僅是韓粉，更是工商界支持韓國瑜的超級大佬。

然而，國民黨仍在Threads上發文表示，淡江大橋合龍典禮前，「賴清德粉絲」特別掛上史上最恥的布條「歡迎最親民的賴總統視察」，只要有網友質疑潘俊榮跟韓國瑜關係，國民黨就不斷跳針回應「前立委陳明文以前也是國民黨，現在跑去民進黨」；針對有網友留言貼出李正皓文章，國民黨更酸，「跟你講一件冷知識：李正皓明明是超級大藍粉，由藍轉綠喔。」

對此，李正皓昨日主持網路節目時表示，民進黨軟不代表他李正皓軟，「你真的當我是塑膠的喔？」他更直接嗆：「小時候不知道你們這麼垃圾嘛！」

