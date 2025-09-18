為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    遭國民黨酸「以前是大藍粉」 李正皓爆氣一句話回嗆

    政論節目主持人李正皓。（資料照）

    政論節目主持人李正皓。（資料照）

    2025/09/18 15:59

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕淡江大橋日前舉行合龍儀式，施工廠商掛出歡迎總統賴清德視察布條，有媒體稱該廠商董事長為「賴粉」，不過，政論節目主持人李正皓爆料，該名董事長根本就是「大韓粉」，引發討論。國民黨官方Threads諷刺，「李正皓明明是超級大藍粉，由藍轉綠喔」，暗示「立場會轉變」，而李正皓在主持節目談及此事時，直接爆氣回嗆：「小時候沒發現你們這麼垃圾嘛！」

    李正皓日前發文指有媒體報導指，淡江大橋合龍施工廠商工信工程董事長潘俊榮是「賴粉」，接著側翼粉專開始帶風向，然而潘俊榮其實不僅是韓粉，更是工商界支持韓國瑜的超級大佬。

    然而，國民黨仍在Threads上發文表示，淡江大橋合龍典禮前，「賴清德粉絲」特別掛上史上最恥的布條「歡迎最親民的賴總統視察」，只要有網友質疑潘俊榮跟韓國瑜關係，國民黨就不斷跳針回應「前立委陳明文以前也是國民黨，現在跑去民進黨」；針對有網友留言貼出李正皓文章，國民黨更酸，「跟你講一件冷知識：李正皓明明是超級大藍粉，由藍轉綠喔。」

    對此，李正皓昨日主持網路節目時表示，民進黨軟不代表他李正皓軟，「你真的當我是塑膠的喔？」他更直接嗆：「小時候不知道你們這麼垃圾嘛！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播