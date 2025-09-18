台灣有沒有光復節？ 行政院未正面回應

對於台灣有沒有光復節？行政院發言人李慧芝今（18）日在院會後記者會僅表示，歷史應該是要從人民的角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會來討論。 （記者鍾麗華攝）

2025/09/18 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇前天在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣、「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。對於台灣有沒有光復節？行政院發言人李慧芝今（18）日在院會後記者會僅表示，歷史應該是要從人民的角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會來討論。

對於立法院5月三讀「紀念日及節日實施條例」，讓台灣光復節改回國定假日、恢復全國放假。李慧芝則說，「紀念日以及節日實施條例」是立法院所制定的行政機關，包括內政部與行政院人事總處會依法行政。

徐國勇否認台灣光復，引發熱議，他昨受訪時出示蔣介石1949年在南京發給陳誠的手令，上面寫著台灣是聯合國「託管地」。

徐國勇也要求批評他的台北市長蔣萬安，應該去跟曾祖父爭執一下，當初定了光復節後，是怎麼統治台灣？接下來發生228事件、白色恐怖、威權統治，有多少人被警總經由軍法審判，甚至沒有審判就被判無期徒刑、被槍斃。

