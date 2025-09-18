為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台灣有沒有光復節？ 行政院未正面回應

    對於台灣有沒有光復節？行政院發言人李慧芝今（18）日在院會後記者會僅表示，歷史應該是要從人民的角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會來討論。 （記者鍾麗華攝）

    對於台灣有沒有光復節？行政院發言人李慧芝今（18）日在院會後記者會僅表示，歷史應該是要從人民的角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會來討論。 （記者鍾麗華攝）

    2025/09/18 13:02

    〔記者鍾麗華／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇前天在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣、「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」。對於台灣有沒有光復節？行政院發言人李慧芝今（18）日在院會後記者會僅表示，歷史應該是要從人民的角度出發，歷史文件的詮釋也可以由社會來討論。

    對於立法院5月三讀「紀念日及節日實施條例」，讓台灣光復節改回國定假日、恢復全國放假。李慧芝則說，「紀念日以及節日實施條例」是立法院所制定的行政機關，包括內政部與行政院人事總處會依法行政。

    徐國勇否認台灣光復，引發熱議，他昨受訪時出示蔣介石1949年在南京發給陳誠的手令，上面寫著台灣是聯合國「託管地」。

    徐國勇也要求批評他的台北市長蔣萬安，應該去跟曾祖父爭執一下，當初定了光復節後，是怎麼統治台灣？接下來發生228事件、白色恐怖、威權統治，有多少人被警總經由軍法審判，甚至沒有審判就被判無期徒刑、被槍斃。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播