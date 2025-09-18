為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    竹市115年總預算新增214億 民代籲市府編預算購買私校高中校地

    新竹市115年總預算新增214億預算，市議會時代力量黨團籲市府能考慮編預算購買即將退場的私立世界高中校地。（記者洪美秀攝）

    

    2025/09/18 14:04

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市明年度統籌分配稅款將增加214億元，目前市府各局處也在編列明年度總預算，市議會時代力量黨團今天開記者會提到，市府至今未明確對外說明新增的預算會如何使用，黨團除要求著重及提高教育場域軟硬體的預算，也提出隨著私立世界高中即將退場，市府可考慮編列相關購校地經費，做為竹市未來教育發展藍圖。

    黨團除要求增加購書經費廣設圖書館與自修室外，也提醒教育處應針對各校的校園環境再升級、設備也要更新的預算都要提高及改由各校向市府申請，另黨團也提出市府可考慮編列預算購買私立世界高中校地，作為未來教育藍圖基地，由於世界高中即將退場，建議市府應編列預算購買該校用地，作為未來實踐教育藍圖或市政發展願景的基地。

    此外，中央計畫補助款減少，各校需求改為向市府申請，要求市府應將各校需求直接編列在明年度算中，例如新建校舍、蓋活動中心、整修操場及周邊設施、或修繕校園古蹟等。以竹市114年總預算中，市府教育處獲一般性補助13億、計畫型補助28億，合計約41億元，但目前教育部匡列115年度給竹市的一般性及計畫型補助共約20億元，減少21億元，減幅超過五成，等於明年度各學校都有可能拿不到中央的補助款，導致計畫被迫延遲或停擺，建議市府將其編在明年度預算，讓計畫能如期推動進行。

    新竹市115年總預算新增214億預算，市議會時代力量黨團籲市府能考慮編預算購買即將退場的私立世界高中校地。（記者洪美秀攝）

    

    圖
    圖
