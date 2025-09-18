退休軍公教團體要求停砍年金 傅崐萁允諾：已列第一優先法案

中華民國公教軍警消聯合總會等團體18日在立法院舉行「停砍公教退休金，合理調整退休金」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/18 13:24

〔記者劉宛琳／台北報導〕中華民國公教軍警消聯合總會今在立法院舉行「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，國民黨團總召傅崐萁表示，開議後國民黨團的第一個優先法案，就是停砍公教人員年金，接下來公教人員和其它退休人員還有其他訴求，國民黨團都會全力以赴。

傅崐萁表示，去年的第一個會期因為國民黨的票數並不夠，當時民眾黨是反對的，所以國民黨團溝通到現在，真的要給民眾黨拍拍手，謝謝到最後他們給國民黨團高度的尊重，應該不會投下反對票，國民黨團會以多一票、多一票來險勝，一定會守住所有國家公職人員終身奉獻該有的權益。

請繼續往下閱讀...

中華民國公教軍警消聯合總會表示，民進黨政府至今仍以錯誤資訊誤導國人，以掩蓋公教退休金的真相。但國民黨立委提案公教退休金只是停止遞減、並合理調整，不是「恢復原有年金」。公教退休金惡砍從107年至今超過25%以上，停砍也只不到6%，已砍的部分會繼續砍下去，請側翼和民進黨立委不要再胡說「年改走回頭路」，政府不要再恐嚇國人退撫基金要破產了、國家要破產了。

中華民國公教軍警消聯合總會指出，挹注資金到退撫基金，銓敘部表示至113年底退休公教人員退休金每月被政府扣錢挹注退撫基金的金額已高達2774億元，這是政府自107年至112年從軍公教人員的薪資及退休金剝奪經費全數挹注退撫基金的錢。以退撫基金的組成是由政府及公教人員各負擔65%及35%，政府相對65%的撥補責任應該挹注經費約5000億元，至今卻是0元，厚顏直接賴帳，還不斷栽贓汙衊所有公教人員。而退休人員所扣減退休金每年挹注退撫基金400億元，超過現職公務人員提撥甚多，所以沒有世代不公的問題。

中華民國公教軍警消聯合總會表示，近幾年基本工資每年調漲，但軍公教的退休金卻逐年下降。公務人員退休資遣撫卹法第37、38、39條逐年調降的文字應修正，終止逐年調降，教育人員的法規也應一併修正。為避免因為通貨膨脹，造成退休人員生活難以為繼，也應修正公教人員退休金隨現職人員調薪而調整。

