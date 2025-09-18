郝龍斌不參加辯論 主辦單位指郝「反悔」、「原因引起揣測」

前國民黨主席郝龍斌今日上午在戰鬥藍召集人趙少康、前國民黨中常委蕭景田的陪同下，前往中央黨部辦理參選黨主席領表。（記者廖振輝攝）

2025/09/18 12:51

〔記者施曉光／台北報導〕「中天新聞」昨天才宣布20日下午舉辦國民黨主席選舉「4強選將」辯論會，安排羅智強、鄭麗文、張亞中與郝龍斌等4位國民黨主席參選人同台辯論，今天卻遭郝龍斌打臉指出，昨已通知不會參加，「中天新聞」聲明回應表示，郝龍斌「反悔」不參加辯論，「真實原因引起揣測」，但仍會準備郝龍斌的人形立牌，喊話「等你到最後一刻！」

郝龍斌中午接受網路直播節目「中午來開匯」訪問時則說，他已經正式告知「中天新聞」不會參加辯論，因為他是昨天才決定要參選，「今天領表，明天登記，他要求我們後天參加辯論，我們有非常多的事情在短時間要做」，郝並強調，自己未來一定會在公共平台上與所有黨主席參選人一起陳述理念與政見，「這種急就章的方式，我們沒有準備要參加。」

請繼續往下閱讀...

「中天新聞」指出，國民黨主席選舉的第1場辯論即將在20日登場，「4強選將」的郝龍斌幕僚突然在昨日晚間發訊息表示「準備不及，不能參加了」，但仍希望郝龍斌慎重考慮，並會保留郝龍斌的辯論席，等他到最後一刻。

「中天新聞」表示，對於為何突然反悔不參加辯論，郝幕僚表示「今天領表，明天登記，作業上來不及」，但根據工作同仁與郝幕僚的溝通記錄顯示，「郝龍斌幕僚在9月12日回覆中天的說法是：如果參選，就會參加辯論。始料未及在辯論前三天，郝龍斌已確定參選，卻臨陣反悔不參加辯論了，真實原因引起揣測。」

「中天新聞」還說，已經緊急準備郝龍斌的人形立牌，屆時辯論場上，郝龍斌的辯席上仍然可以看到郝龍斌的立體肖像，並盼郝龍斌遵守承諾出席辯論，也絕對會等到最後一刻。

