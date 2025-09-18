美參議員克魯茲致函國務卿魯比歐呼籲挺台參與ICAO

外交部次長葛葆萱（中）、交通部次長林國顯（左2）9日共同召開記者會，說明我國今年紐約聯合國大會，以及加拿大蒙特婁國際民航組織大會推案。（記者方瑋立攝）

2025/09/18 12:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕國際民航組織（ICAO）將於23日在蒙特婁召開第42屆大會，但台灣迄今未受邀。力挺台灣的美國聯邦參議員克魯茲警告，中共施壓排除台灣參與ICAO，已不再是單純暗中否認台灣主權，而是刻意削弱台灣自我防衛能力的戰略，呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。

克魯茲16日致函美國國務卿魯比歐與交通部長達菲，呼籲美國支持台灣以會員國身份參與ICAO。

請繼續往下閱讀...

克魯茲指出，台灣在國際航空扮演重要角色，且桃園機場是亞洲最繁忙的航空樞紐之一，將台灣排除於ICAO大會之外，將限縮ICAO制定全球航空準則的效力，也危急國際航空安全與更廣泛的國家安全。

克魯茲也警告，中國將持續阻撓台灣參與ICAO，作為在可能軍事入侵之前，削弱台灣防禦能力的戰略之一，為了對抗中國日益擴張的侵略行徑，美國必須堅定支持台灣加入ICAO。

克魯茲指出，中共幾乎天天侵擾台灣防空識別區，公然違反國際法，中國軍機自2024年以來持續恫嚇台灣，直接威脅台灣主權與印太地區的穩定，這些行徑明顯違背ICAO原則與國際空域安全規範，但由於台灣被噤聲，中國在ICAO無須面對任何問責，失去會員身分的台灣，無法為自身權益、空域及全球航空安全發聲。

克魯茲說，中共施壓排除台灣參與ICAO，已不再是單純暗中否認台灣主權，而是刻意削弱台灣自我防衛能力的戰略，在中共加劇對台侵略、並公開準備可能全面入侵之際，美國必須堅決反對此威權行徑，若未能採取行動，將危及國家安全利益，並助長中共走向衝突。

克魯茲呼籲，隨著第42屆大會召開在即，美國必須帶頭主張台灣的代表性，讓台灣成為正式參與者，ICAO應邀請台灣參與，因為這不僅是公平問題，更是國際民航安全及守護東亞地區和平的當務之急。

我國今年雖未獲ICAO邀請，但政府仍會派出「ICAO行動團」赴蒙特婁，當面向各國代表團闡述台灣立場，並在地辦理文宣，爭取更多國際支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法