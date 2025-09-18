公館圓環施工塞塞塞！ 周軒：反正國民黨都說沒問題

爆料民眾秀出今早9點45分福和橋機車道車況表示機車道塞爆，連上橋都不容易。（民眾提供）

2025/09/18 13:56

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北市公館圓環拆除工程上路後，交通壅塞成為眾矢之的。市府坦言施工期必然會造成車流回堵，但藍營立委徐巧芯卻辯稱「只是等紅燈」，羅智強則高喊「大翻車、交通順暢」，引發爭議。對此政治工作者周軒表示，反正羅智強都說很順沒塞車，徐巧芯也說大家其實都在等紅燈，看起來國民黨都說沒問題沒問題大丈夫啦，那台北市政府解釋這麼多要幹嘛呢？反正一切後果現在看起來都是侯友宜要擔了。

周軒在臉書PO文表示，昨天下午三點公館圓環塞車的畫面，一定很多人看到，台北市政府新工處今早受訪表示，廠商要進行地下道側邊的灌漿填平作業，應該是要晚間才封閉車道施工，因已叫了1、2車混凝土材料到場，在未經新工處同意下，就直接封閉車道灌漿，歷時約10到15分鐘。

周軒指出，他覺得莫名其妙，台北市政府叫了這麼多警察到現場，總不會連一個新工處的人都不在現場吧？現在說都是廠商偷偷施工所以惹禍，那他就問台北市政府怎麼有辦法讓人偷偷施工呢？

周軒直言，反正羅智強都說很順沒塞車，徐巧芯也說大家其實都在等紅燈，看起來國民黨都說沒問題沒問題大丈夫啦，那台北市政府解釋這麼多要幹嘛呢？反正一切後果現在看起來都是侯友宜要擔了嘛。

