為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    公館圓環施工塞塞塞！ 周軒：反正國民黨都說沒問題

    爆料民眾秀出今早9點45分福和橋機車道車況表示機車道塞爆，連上橋都不容易。（民眾提供）

    爆料民眾秀出今早9點45分福和橋機車道車況表示機車道塞爆，連上橋都不容易。（民眾提供）

    2025/09/18 13:56

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北市公館圓環拆除工程上路後，交通壅塞成為眾矢之的。市府坦言施工期必然會造成車流回堵，但藍營立委徐巧芯卻辯稱「只是等紅燈」，羅智強則高喊「大翻車、交通順暢」，引發爭議。對此政治工作者周軒表示，反正羅智強都說很順沒塞車，徐巧芯也說大家其實都在等紅燈，看起來國民黨都說沒問題沒問題大丈夫啦，那台北市政府解釋這麼多要幹嘛呢？反正一切後果現在看起來都是侯友宜要擔了。

    周軒在臉書PO文表示，昨天下午三點公館圓環塞車的畫面，一定很多人看到，台北市政府新工處今早受訪表示，廠商要進行地下道側邊的灌漿填平作業，應該是要晚間才封閉車道施工，因已叫了1、2車混凝土材料到場，在未經新工處同意下，就直接封閉車道灌漿，歷時約10到15分鐘。

    周軒指出，他覺得莫名其妙，台北市政府叫了這麼多警察到現場，總不會連一個新工處的人都不在現場吧？現在說都是廠商偷偷施工所以惹禍，那他就問台北市政府怎麼有辦法讓人偷偷施工呢？

    周軒直言，反正羅智強都說很順沒塞車，徐巧芯也說大家其實都在等紅燈，看起來國民黨都說沒問題沒問題大丈夫啦，那台北市政府解釋這麼多要幹嘛呢？反正一切後果現在看起來都是侯友宜要擔了嘛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播