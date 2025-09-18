為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    公務員「身心調適假」 10/10世界心理健康日施行

    行政院表示，身心調適假將訂於今年10月10日「世界心理健康日」施行。（資料照）

    行政院表示，身心調適假將訂於今年10月10日「世界心理健康日」施行。（資料照）

    2025/09/18 12:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院為營造友善支持的職場環境，推動增訂公務人員「身心調適假」，並於今（2025）年3月17日函請考試院修正公務人員請假規則，經考試院第14屆第32次會議（2025年8月7日）審議通過並會銜行政院。考試院於今（18）日會議審議通過施行日期，身心調適假將訂於今年10月10日「世界心理健康日」施行。

    行政院說明，賴清德總統於但2024年11月28日「總統府健康台灣推動委員會」第2次會議時指示，在建構友善、安全的職場環境上，政府必須以身作則、帶頭示範，並請相關部會研議增列公務人員身心調適假，經人事總處會商相關機關，每年准給3日，得以時計，併入事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分，鼓勵公務人員自我覺察，並透過身心調適假舒緩壓力、照顧身心，以維持良好心理狀態。

    行政院補充說明，此次公務人員請假規則修正除增訂身心調適假，尚有優化休假制度等友善公務職場規定。例如，公務人員初任當年即可享有最低3日休假的保障、再（轉）任人員當年即得按在職月數比例核給休假，另對於因養育3足歲以下子女、照顧3足歲以下孫子女等育幼原因留職停薪的公務人員，其回職復薪後的休假及事假日數均接續核給，不須按比例計算。

    行政院說，考量修正幅度較大，且休假是以年度計算，除身心調適假配合「世界心理健康日」（World Mental Health Day），自2025年10月10日施行外，其餘條文則於2026年1月1日施行。

