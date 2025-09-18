完成國民黨主席候選人登記 卓伯源：兩岸人民共同決定「一國良制」

前彰化縣長卓伯源17日領表登記參選國民黨主席。（記者張嘉明攝）

2025/09/18 12:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人、前彰化縣長卓伯源今日上午在支持者簇擁陪同下，前往中央黨部完成候選人登記程序。卓受訪時強調，他主張兩岸制度由兩岸人民共同決定，台灣與中國大陸應該全面互相開放，讓兩地人民全面的交流、溝通，最後共同決定一個最好的制度，也就是「一國良制」。

卓伯源表示，「一個中國」是兩岸和平的基礎，中華民國憲法就是「一中憲法」，中國大陸也是「一中憲法」，兩岸應該在一中主張下進行和平交流，重建「九二共識」與和平穩定關係，並且全面開放、還政於民，政治制度由人民來決定。

請繼續往下閱讀...

此外，卓伯源說，最近司法無法得到人民信任，如果他當選黨主席，會推動監委直接民選，守護人民權益，不再受到政黨的控制，同時他也要營救遭受不公平司法迫害的國民黨黨工，他會勇於承擔，全力營救黨工同志，並要求政府停止不當羈押。

此外，因為不具有曾任中評委、中央委員的參選黨主席資格，前天沒有完成領表的律師李漢中，今天上午再度前來國民黨中央黨部，一樣未能完成領表。

李漢中表示，沒有想到幾天前自己來到黨部，向國民黨主席朱立倫表達善意（盼朱立倫核發中評委聘書），卻被視若無睹，置若罔聞，他並批評朱立倫過去讓國民黨遭遇幾次災難，包括「換柱事件」讓國民黨失去執政機會，最近又讓上百名的黨工遭受司法追訴與羈押，這場選舉「由他（朱）個人決定如何選，誰有資格，誰沒有資格，黨中央玩弄在他一人之手，身為黨員的主席，可以無視黨章存在嗎？這算什麼主席！」

