催生！卓揆：明年起每胎生育給付10萬元 試管嬰兒補助最高15萬

行政院長卓榮泰今日在院會表示，明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元。（行政院提供）

2025/09/18 12:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應少子化問題，行政院今通過「好孕三方案」，包括擴大生育補助、不孕症試管嬰兒補助3.0及醫療性生育保存補助，行政院長卓榮泰在會中表示，明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元。

卓榮泰指出，為落實總統國家希望工程「0-6歲國家一起養2.0」政策，政府積極推動各項政策，從各個面向，結合公私機構與企業，配置資源與支持措施，給育兒家庭最大的支持。

卓榮泰說明，政府在「因應少子女化對策計畫2.0」中，推出3項精進措施，包含2項既有措施加碼升級、1項全新方案。1、自明年1月1日起，擴大生育補助，在既有的社會保險給付之外，再加上公務預算補足差額，讓每胎的補助均達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶生育本國籍新生兒，基於福利服務公平原則，也將補助10萬元。

2、自今年11月1日起，實施「試管嬰兒補助方案3.0」，調高39歲以下不孕夫妻首次申請之第1次補助金額，由現行10萬元調高至最高15萬元，對於各胎之第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高10萬元。另外39歲至未滿45歲之間不孕夫妻，首次申請第一次補助金額，由現行10萬元調高至13萬元，對於各胎之第2、3次療程補助，由現行6萬元增加至最高8萬元。低收及中低收入戶不分年齡及胎次，均補助15萬元。

3、今年9月1日開始實施醫療性生育保存補助試辦方案，減輕其取卵（精）療程的經濟負擔，取卵具最高每次7萬元補助，取精最高每次8千元補助，以此政策支持與協助癌友保留未來生育的希望。

