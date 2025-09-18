光復節議題再槓徐國勇 蔣萬安要求勞動局盯民進黨黨公職放不放假

蔣萬安表示，看來賴清德跟民進黨不讓黨公職放台灣光復節連假，他會請北市勞動局留意。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕民進黨秘書長徐國勇與台北市長蔣萬安因台灣光復節議題多次隔空互槓，昨（17日）更秀出蔣介石手稿，嗆蔣萬安應該先把曾祖父怎麼用白色恐怖對付人民的講清楚，再來問光復節。蔣萬安今回應，看來民進黨不會讓黨公職放光復節連假，他會請北市勞動局特別注意。

蔣萬安今上午視察捷運信義東延段，會前受訪被問到，怎麼看徐國勇說要他先說清楚蔣介石用白色恐怖對付台灣人？蔣萬安對此回應，看來總統賴清德和民進黨下個月不會讓民進黨的黨公職放台灣光復節連假，他會請勞動局特別注意這件事情。

媒體問，捷運補助被砍對信義東延段有什麼影響？蔣萬安回，行政院和交通部對給予地方捷運建設的補助數字都兜不攏，希望中央不要只為對抗、壓制地方，一再罔顧民生和地方基礎建設；他細數，除大砍捷運建設補助經費，還砍了孩子學校電費補助、年輕人租金補貼，所以他會和台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁，希望中央給予地方原本就已經核定的捷運建設補助經費。

另外，針對預定下週上海登場的雙城論壇，蔣萬安表示，就是依法對中央提出申請，一樣會依照對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行交流，他一直強調，兩岸關係越緊張，越需要溝通跟交流，所以會透過雙城論壇的平台，持續為兩座城市進行交流。

