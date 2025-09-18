928教師節前夕 卓榮泰感念恩師告白「老師我愛你」

行政院長卓榮泰今日頒發教育奉獻獎時回憶自己的恩師。（圖由教育部提供）

2025/09/18 12:26

〔記者林曉雲／台北報導〕9月28日教師節將至，行政院長卓榮泰今（18）日頒發教育部教育奉獻獎時回憶說，他在1989年首次參選議員時，曾有老師在深夜到競選總部為他加油，雖白天不便出現，但仍願意在背後支持，也鼓勵他好好做，讓他深受感動並牢記在心，並感性告白「老師我愛你」。

卓榮泰表示，老師是「連結者」與「奉獻者」，讓下一代能夠進入與世界同步的領域，老師在的地方，就是學生看到希望的地方、國家播下希望種子的地方，也是為國家培育人才的所在，允諾政府會全力支持教師。

卓榮泰表示，老師對學生如「數家珍」，不論資質與成就，都視如親手孕育的生命，值得最崇高的尊敬，讓學生對老師感念在心，人生從小到大會遇到許多老師，他反覆思考用什麼話能最真摯地表達敬意，最後選擇一句最自然的話：「老師，我愛你」。

卓榮泰也說明政府全力支持教育政策，包括對師資的支持，例如師資公費生津貼逐步提高至每月1萬元、每年1000名，教育學習獎助金從1萬元提高至1萬多元，補助5500多名實習生，對奉獻多年的教師給予尊敬，對剛進入領域的新教師給予支持，並確保優良師資的代代傳承。

