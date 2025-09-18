謝國樑率團訪首爾東大門設計廣場 雙方簽署合作備忘錄

基隆市長謝國樑（圖右）帶領的南韓訪問團，17日與東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza，以下簡稱DDP）執行長車康熙（圖左）簽署合作備忘錄（MOU）。（基隆市政府提供）

2025/09/18 13:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑帶領的南韓訪問團，昨天（17日）與東大門設計廣場（Dongdaemun Design Plaza，以下簡稱DDP）執行長車康熙簽署合作備忘錄（MOU）。雙方未來將在城市再生、設計產業發展、人才交流與專業資源共享等領域展開長期合作，為基隆城市轉型與國際接軌奠定新基礎。

此次訪問團成員包括基隆市議會議員秦鉦、鄭愷玲、陳宜、林旻勳，基市府產業發展處長蔡馥嚀、民政處長呂謦煒，以及基隆市姊妹市促進會理事長陳世斌、中華民國工業設計協會理事長黃偉倫等，府會攜手赴韓國取經，盼能推動國際設計合作的決心與對城市創新的高度重視。

謝國樑致詞指出，首爾在設計領域的成就令人驚豔，基隆近年積極推動建設，包括基隆捷運五大共構站點聯合開發、地標周邊纜車系統及都市更新計畫，期望打造一座更具特色與競爭力的城市。此次與DDP簽署MOU，不僅是一大榮耀，更象徵雙方將透過持續交流，在未來專案上取得實質進展。

車康熙表示，首爾設計基金會隸屬首爾市政府，肩負設計政策推動與東大門設計廣場的營運，並長年與中華民國工業設計協會保持緊密交流。多次訪台的他期盼透過與基隆的合作，彼此學習、共同成長，他希望能訪問基隆，開創雙贏局面。

蔡馥嚀補充，基隆將於9月30日至10月3日舉辦「台日韓國際青年設計工作坊」，未來也將邀請更多國際設計資源進入基隆，讓青年透過設計實作拓展視野，參與城市未來建構。

