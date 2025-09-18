「盧媽媽都在宣傳自己」 綠委籲檢視各縣市媒宣費有無浮濫

民進黨立委吳思瑤。（記者陳政宇攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨立委徐巧芯表態支持生育給付由中央統一補貼至10萬元，並批評該被刪除的是奇奇怪怪的媒宣費。對此，民進黨立委吳思瑤強調，媒宣費絕非罪惡，不該被汙名化，人民有知的權利，沒有媒宣費政策怎麼到位、落地？她也請各縣市議會好好監督地方政府有無濫用媒宣費，「像『盧媽媽』（指台中市長盧秀燕），都在宣傳她自己。」

行政院院會今預計通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，其中在生育給付部分將由中央統一補貼至10萬元，預計2026年元旦上路。對此，徐巧芯發文表示支持，並強調「該省下來或刪除的是那些奇奇怪怪的媒體宣傳費」。

對於行政院政策及徐巧芯所言，吳思瑤表示，首先，她支持「三大好孕」的3個加碼計畫，這都是民生優先，且是對準少子化的政策，所以她絕對支持，因為編入明年度的預算，也希望立法院全面支持，希望朝野有共識。

吳思瑤說，其次，如果要講媒宣費，可以好好去統整、調閱、了解一下各縣市的媒宣費。她強調，媒宣費絕對不是罪惡的，是為了幫助政策可以推展到人民，所以中央、地方各個部門都有媒宣費。媒宣費不應當被汙名化，這是幫助政策有效的讓人民可以知曉，人民有知的權利，沒有媒宣費政策怎麼到位、落地？

吳思瑤指出，不論誰執政都需要媒宣費，中央、地方都需要媒宣費，各個部門都需要媒宣費，所以如果持續帶著有色眼睛，針對中央民進黨執政的媒宣費就認為是錯的、就是浪費的、就是不必要的，請好好看看各縣市政府，「你看像『盧媽媽』啦，這麼多，什麼東西都是在宣傳她自己。」

吳說，請各縣市議會好好監督各縣市的媒宣費，有沒有浮濫；或是就可以印證各縣市也是需要媒宣費。「媒宣費是合理正當的，不應當被汙名化。」

此外，也有綠營人士指出，北市觀傳局去年度編列「市政及觀光綜合行銷」預算1億1483萬9千元、「城市旅遊規劃與推廣」1億3674萬9千元，另有其他相關名目預算。若根據徐巧芯的說法，「是否北市府的行銷預算也可以全部挪去發育兒津貼就好，編這麼多幹嘛？」

