台中這區里長集體缺席區務會報 痛批盧秀燕延宕建設

台中龍井區里長集體缺席區務會報，抗議盧秀燕延宕建設。（里長提供）

2025/09/18 12:03

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市龍井長期承受台電台中發電廠（中火）污染及港區工業發展交通風險，區內16個里有15里里長集體缺席擴大區務會報，位於區公所會場空蕩一片，里長代表、龍井區里長聯誼會長張文慶說，國小營養午餐經費等福利與公共建設屢遭阻擋，集體缺席表達對市府強烈不滿。

龍井區擴大區務會報今天上午舉行，15里里長集體缺席讓會場空蕩一片，由公所安排里幹事代出席，里長發文表達抗議，文中痛批台中市長盧秀燕，一方面指控中央「因政治因素阻礙台中發展」，卻以同樣手法犧牲龍井居民權益，根本是雙重標準。

請繼續往下閱讀...

張文慶表示，區內長期承受中火污染及港區工業發展交通風險，但應得福利與公共建設卻屢遭市府阻擋，台電已於5月12日與6月11日會議中，明確承諾補助龍井區國小營養午餐經費，卻遭教育局以「公平性、永續性、一致性」為由拒絕送文，龍井公所也以此推託，導致補助遲遲無法落實。

里長代表指出，公設用地偏少，在目前公設專案通檢中，又遭解編超過七成，包括地政大樓、停61社福活動中心、龍泉市場重建、水裡社社福大樓多項重大建設停滯不前，以龍井地政大樓為例，原本規劃117年度才編完整設計規劃費，經議會質詢後，副市長承諾提前至115年度編列，然而預算卻被整筆刪除，理由竟是「不夠老舊」。

里長痛批說，龍井地政事務所目前還是向農會承租，連自己的大樓都沒有，何來老舊可言？

