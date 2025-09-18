為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨設「看板禁大咖」規定 林岱樺：我從不逼大咖選邊站

    民進黨設「看板禁大咖」規定，林岱樺強調自己從不逼大咖選邊站，也相信以總統副總統高度、不會介入黨內初選。（記者王榮祥攝）

    民進黨設「看板禁大咖」規定，林岱樺強調自己從不逼大咖選邊站，也相信以總統副總統高度、不會介入黨內初選。（記者王榮祥攝）

    2025/09/18 12:48

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨中執會提出「看板禁大咖」規範，正副總統、行政院長及選對會委員圖像應下架；立委林岱樺指出，選舉要靠自己打拚，她從不逼正副總統等大咖們選邊站，相信以正副總統的高度，不會介入黨內初選。

    林岱樺表示從決定參選市長以來，所有參選人裡面，只有她不為難大咖，從不以拼湊的照片，逼他們選邊站，這是誠信、也是自信，畢竟，市民最大。

    她也提到，相信以正副總統的高度，不會介入黨內初選，未來的大選，賴清德總統和陳其邁市長在中央和地方努力施政，就是對黨籍提名人最好的助選。

    此外，林岱樺昨也針對美濃非法掩埋爭議召開協調會並作出三項決議，首先請國⼟署會同⾼雄市政府，兩週內提出⾼雄市短、中、長期營建廢棄物合法去處；第二是請國⼟署針對業者指導⼟置場雜質去化技術，以符合法令規定，並檢討修正相關法規。

    第三則是針對營建事業廢棄物再利⽤管理辦法中，有關營建事業廢棄物分類定義問題，請國⼟署蒐集業者建議，重新檢視後修正，並應針對業者對於法令不清楚處，請國⼟署邀集營造公會等相關單位，召開說明會。

