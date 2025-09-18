繳交1300萬作業費及保證金 鄭麗文、羅智強完成國民黨主席選舉登記

國民黨立委羅智強上午前往中央黨部繳交300萬元作業費與1000萬元保證金，完成國民黨主席選舉候選人登記。（記者廖振輝攝）

2025/09/18 12:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天繼續辦理黨主席選舉參選人領表、登記作業，日前已先領表的前國民黨立委鄭麗文、立委羅智強，今日上午分別在各自支持者簇擁下，前往中央黨部繳交300萬元作業費與1000萬元保證金，兩人正式完成候選人登記。

鄭麗文強調，未來國民黨要從「羊群」變成「獅群」，贏得總統大選、在國會過半，粉碎民進黨的台獨法西斯；羅智強則說，雖然自己絕非完美人選，但基層紮根堅實，可以力戰民進黨，並且協調藍白兩黨，是一個值得託付的選項，如果當選黨主席，未來民進黨側翼只要胡說八道，他一定會重擊、對抗到底。

鄭麗文今天在「無敵鐵金剛」道具以及「巾國後援會」、軍系黨員以及前國安會副秘書長楊永明等人陪同下完成登記，她受訪時表示，今天是918「國恥日」，大家絕對不可忘記，自己所以選擇今天登記，就是因為抗戰勝利、台灣光復80週年的今天，執政黨居然附和美國「台灣地位未定論」，沒有中華民國，哪來民進黨高官吃香喝辣，這些人享盡榮華富貴，卻忘恩負義，背叛國家，不可原諒。

鄭麗文指出，很多人說她不是大咖，這話沒有錯，自己是海口雲林的女兒，家中不富有，也不是國民黨權貴子弟，但她有骨氣與志氣而且爭氣，今天準備的1300萬元每一分錢都是與先生一起努力賺來的，希望全黨同志都要有骨氣、志氣與爭氣，不能再讓外人看笑話，讓中華民國蒙羞。

鄭麗文說，國民黨從今天開始要團結，之前黨主席選舉曾有一些紛紛擾擾，希望在完成候選人登記之後，黨中央要辦一場乾淨、公平、公開的選舉，絕無私相授受、內定、偏愛或偏袒誰，要展現泱泱大黨的風範。

鄭麗文還說，此時已經感受到來自綠營網軍與「小草」針對她的反串攻擊抹黑，希望黨員不要中民進黨的計，各方更不要網內互打，讓親痛仇快，但經媒體提醒後，她更正「小草」只是一時口誤，反串攻擊她的是「青鳥」、「黑熊」攻擊，並強調自己念茲在茲「小草」們的反應，希望未來藍白合作。

羅智強則是在多名藍委陪同下完成登記，他強調，團結國民黨，下架賴清德，就是他參選黨魁的2大任務，未來還要推動藍白合，在野陣營只有團結，未來才能打敗賴清德。

羅智強期許這場選舉是一次君子之爭，他呼籲希望所有黨主席參選人，刀口不要對內，如果行有餘力，都應該去監督賴清德與民進黨，但遺憾有些人卻砲口對內，如果黨主席參選人過去沒有在反惡罷與歷次大選中為黨建功，卻反過頭來修理黨內同志，讓他無法接受，既然無法展現團結氣度，如何在2028領軍國民黨打一場團結之戰，戰勝賴清德？

羅智強指出，當前國民黨需要進行世代交替、革新再造，這次的參選者有人德高望重，有人戰鬥力一流、論述一流，但國民黨應該進入世代交替，而他就是值得大家託付的對象，如果國民黨要打贏2026、2028選舉，未來黨主席必須無私，可以團結藍白，誰過去能與民眾黨互動、建立信任，這也是一個檢驗標準。

對於媒體提及對手郝龍斌過去與前民眾黨主席柯文哲交惡，並被質疑難與民眾黨建立信任，羅智強緩頰稱，這個批評並不公道，郝龍斌雖然過去與柯文哲有爭執，但政治恩怨誰沒有？過去他也曾與柯文哲交鋒、有政治恩怨，但後來與柯文哲相處相知相惜，在柯文哲涉案後，郝龍斌從未口出惡言，甚至還聲援柯文哲，但他仍強調，自己有優點，相信大家會選擇他。

鄭麗文今天完成國民黨主席選舉候選人登記。（記者廖振輝攝）

