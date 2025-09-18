為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國要管台宗教人士 葉耀元酸：哪天連公務體系都稱要納管

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提及，說真的，台灣如果再不跟中國政府切清楚，哪天中國可能會宣稱納管台灣所有公務體系跟民間團體也說不定。但要跟中國切清楚，需要民眾的支持，「我真心希望台灣人不要再相信中國假意的溫柔或想要去吃下糖衣包裝的毒藥」。（資料照）

    2025/09/18 14:27

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家宗教事務局要求，台灣宗教教職人員透過網路傳播訊息時，不得含有「煽動顛覆國家政權，反對中國共產黨的領導，破壞社會主義制度、國家統一、民族團結和社會穩定」等內容，對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元酸說，「哪天中國可能會宣稱納管台灣所有公務體系跟民間團體也說不定，真心希望台灣人不要再相信中國假意的溫柔或想要去吃下糖衣包裝的毒藥」。

    葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文表示，說真的，台灣如果再不跟中國政府切清楚，哪天中國可能會宣稱納管台灣所有公務體系跟民間團體也說不定。但要跟中國切清楚，需要民眾的支持，「我真心希望台灣人不要再相信中國假意的溫柔或想要去吃下糖衣包裝的毒藥」。

    葉耀元接著說，「對了，跟中國切乾淨（一邊一國，兩岸彼此無瓜葛）並不是獨派人士的台獨喔，只是講清楚什麼是現狀而已。當然從中國的角度來說，台灣的現狀其實就是台獨啦，例如：台獨華獨什麼獨，只要不跟中國統一在一起都是台獨喔」。

    內政部17日表示，中國粗暴將台灣宗教教職人員納入規範，嚴重侵犯我國宗教自由及人身安全，呼籲宗教團體前往中國境內，務必審慎評估風險。

