行政院今拍板海纜七法 破壞各式海底管線有刑責

行政院院會今（18）日通過強化防護我國海底纜線七部法案修正，將函請立法院審議。（記者鍾麗華攝）

2025/09/18 11:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院院會今（18）日通過強化防護我國海底纜線七部法案修正，將函請立法院審議，擴大納入海底通訊電纜、海底電力電纜、天然氣與自來水海底管線等重要設施，對故意或過失侵害均設刑責，增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟船舶自動識別系統船載台（AIS），否則將處罰。

行政院表示，台灣高度依賴海底通訊、電力及能源管線等基礎設施，支撐國家數位經濟及民生運作的命脈。然而，近年接連發生海纜遭不法侵害或船舶違規破壞事件，不僅衝擊我國對外及離島間通信，亦可能危及能源輸送與民生供應，甚至影響國家安全。

政院指出，海纜防護涉及跨部會、跨領域權責及法案，為確保立法進程一致性及政策推動效率，本案採行政院統籌的包裹立法方式進行，完成包括「電信管理法」、「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」、「氣象法」、「商港法」及「船舶法」修正，回應現行執法實務之困境，並避免法令實施之窒礙，強化整體法制效能。

修法重點主要有三：一、擴大納入海底通訊電纜、海底電力電纜、天然氣與自來水海底管線等重要設施，對故意或過失侵害均設刑責，以提升保護範圍與責任明確性；二、增訂對於犯罪所使用之工具、船舶或其他機械設備，不問何人所有均予沒收及處置，杜絕不法再犯；三、強化船舶管理及商港秩序，新增船舶自動識別系統船載台（AIS）正常運作之義務及正確資訊揭露，並授權主管機關對滯留或偽冒身分船舶，採取移泊、沒入等措施，以提升港口及海域安全。

行政院表示，關鍵基礎設施已有明確立法，此次是將過往沒考慮到的自來水、天然氣等海底管線都列入保護，罰則比照電信管理法。

現行電信管理法規定，竊取、毀壞海纜者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；意圖危害國家、社會安定加重其刑，處3年以上10年以下，得併科5000萬元罰金。若致災、致死或重傷，最重處無期徒刑，得科1億元以下罰金；過失犯處6月以下、拘役或200萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

