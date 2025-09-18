提案修土採法阻盜採砂石 邱議瑩:三大「重點」打擊不法砂石幫

民進黨立委邱議瑩今表示，已完成土石採取法修正案連署，並率先將修正草案送入議事處，盼透過三大重點「加重罰則、加重地主責任、斷絕運輸」，全面打擊不法砂石幫。（邱議瑩團隊提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕美濃大峽谷案引發各界議論。民進黨立委邱議瑩今表示，已完成土石採取法修正案連署，並率先將修正草案送入議事處，盼透過三大重點「加重罰則、加重地主責任、斷絕運輸」，全面打擊不法砂石幫，呼籲進入審議程序後，不分黨派委員都能支持、加速修法完成。

邱議瑩說明，土石採取法修正案的三大重點，第一個為「加重罰則，改為連續重罰」，罰鍰從5百萬元提高到2千5百萬元；屆期未改善者，按日連續處罰金額從每日1百萬元提高到每日5百萬元，罰到改善完成為止。

第二個是「加重地主責任，納入刑罰」，如果地主明知有違法盜採土石行為而沒有主動通報，視為盜採行為人處理。

第三則是「斷絕運輸，犯案卡車司機吊照」，運送盜採砂石的司機，最重廢止駕駛執照，車行或運輸業者明知或縱容所屬車輛進行盜採，最高罰1千萬元，並可吊扣或廢止車輛行駛執照。

邱議瑩強調，不法盜採是一條產業鏈，堅持務實修法，對於每一個關鍵環節，都納入嚴打重罰的範圍，全力嚇阻不法集團，以務實作為守護家園安全。

