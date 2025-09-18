財劃法增百億財源 議員提案中市學校午餐免費 教育局1個月內提方案

中市議員提案學校午餐免費 教育局1個月內提方案。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/18 15:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新版財劃法上路，台中市可望增百億財源，多名議員提案高中職以下學校營養午餐免費或減免，台中市教育局長蔣偉民指出，全免需21億，希望研議；但有議員認為，現今市府午餐補助已達13億餘，有新增財源沒理由不補助；主席議員陳廷秀裁示，教育局進行營養午餐免費及減免案可行性評估，並1個月內提出方案。

台中市議會今召開教育文化委員會，民進黨多名議員提案學校營養午餐全免，民眾黨及無黨議員也提議午餐減免；蔣偉民回應若以每餐50元基準，市府若推動全面午餐免費需21億，目前每年補助學生午餐及水果等經費已逾13億。

議員江肇國與林德宇均指出，學校午餐免費年年均有議員提出，但教育局年年研議辦理，如今新財劃法通過，台中市今年應把握財源增加機會框住預算給學生午餐，不允許再研議辦理。

議員黃守達也說，扣除一般及計畫型補助調整後，台中明年可增136億財源，目前已補助13億餘，距全面營養午餐免費僅差7億，不相信拿不出7億全面補助學生午餐。

但議員李中認為，中央補助右手給左手砍，台中增多少財源尚未可知，建議可由市府提高補助，讓學生吃到每餐80元的午餐品質。

議員張廖乃綸則指出，目前已有10個縣市推動學校營養午餐免費，別人是如何辦得到；蔣偉民指出，台中午餐補助在六都中只僅次於桃園市，加計中央及台中市的補助學生實質每餐價格約67元，以此計算需28億6千多，並非只要再增7億。

陳廷秀最後裁示，以提高營養午餐補助為目標，請教育局研議營養午餐免費及減免案，做出可行性評估並於1個月內提供方案。

