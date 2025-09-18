慶籌會開箱114年國慶紀念品 首創精緻禮盒藏玫瑰狀方巾

迎接雙十國慶，慶籌會今天在立法院開箱114年國慶大會禮賓紀念品。（圖由慶籌會提供）

2025/09/18 11:24

〔記者李文馨／台北報導〕迎接雙十國慶，慶籌會副處長羅正杰、擔任國慶大會主持人的中天主播林嘉源、高雄市議員白喬茵今天在立法院開箱114年國慶大會禮賓紀念品。今年小物設計多以白底配上主視覺LOGO，並首次將保溫瓶、毛巾、徽章、口罩以精緻禮盒搭配呈現，方巾則摺成玫瑰花狀。

白喬茵首先介紹，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽、徽章及提袋外，首創以精緻禮盒搭配呈現，將「保溫瓶、毛巾、徽章、口罩」設計於禮盒當中，更將毛巾摺成玫瑰花，盼給貴賓驚喜的收禮體驗。

林嘉源指出，今年的國慶貴賓帽採用棒球帽配合硅膠燙印工藝，結合國旗顏色以蒼勁有力的筆觸呈現，中央象徵雙十節的熱血與奮鬥精神，展現節慶的活力與凝聚力。

林嘉源說，國慶保溫瓶除了是台灣廠商自製，在強調功能訴求外，最特別的是它的「極速開蓋設計」，不需要旋轉，只要單手就能快速開啟，無論是在通勤還是運動時，都能方便飲用。

羅正杰表示，為讓沒能出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專，回答問題，公開分享活動貼文再tag兩位朋友，大會將在10月1日抽出100名幸運兒贈送限量版紀念品，歡迎全民一起祝福「中華民國 生日快樂」。

值得一提的是，今天開箱記者會僅花8分鐘就結束，在提問環節媒體面面相覷、無人提問，與去年禮品開箱驚喜氣氛落差大。

慶籌會副處長羅正杰（中）、擔任國慶大會主持人的中天主播林嘉源（右）、高雄市議員白喬茵（左）今天在立法院開箱114年國慶大會禮賓紀念品。（圖由慶籌會提供）

