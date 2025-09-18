郝龍斌領表參選黨魁 趙少康建議下退出20日辯論會

前國民黨主席郝龍斌今日上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下，前往中央黨部辦理參選黨主席領表。（記者廖振輝攝）

2025/09/18 11:27

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席郝龍斌今日上午在戰鬥藍召集人趙少康、前國民黨中常委蕭景田的陪同下，前往中央黨部辦理參選黨主席領表，明天他還要正式登記，在受訪時，郝龍斌強調以自己過去在政府與黨內的歷練以及人脈，最重要的是大家信任他，未來可以整合在野勢力，而且他絕對不會參選總統，要當「造王者」、「造后者」，也絕對不會利用黨主席的身分謀取個人政治利益，參選目標只有一個，就是要贏，未來的黨主席定位就是穩定大局、邁向勝選。

對於「中天新聞」昨天宣布20日要舉辦辯論會，包括郝龍斌、張亞中以及另外2位黨主席參選人羅智強、鄭麗文將同台辯論，郝龍斌說，昨天他已經通知「中天新聞」不參加這場辯論會；趙則說，大家不要怪郝龍斌，不參加辯論會是他的建議，因為距離投票只剩下約1個月時間，他鼓勵郝龍斌除了拉票之外，其他的活動都不要參加。

請繼續往下閱讀...

對於另一位黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中最近質疑國民黨主席朱立倫與趙少康、郝龍斌協調參選是私相授受，痛批國民黨存在醬缸文化，趙少康反嗆，誰是醬缸？都還沒有選舉，有人就在搞分裂，是破壞國民黨團結的罪魁禍首，他並說，朱立倫私相授受了什麼？黨主席要一票票選出來，誰能左右結果？選舉都還沒有開始，有人就在搞分裂，這就是黨的罪人，「這個人就是受到傳統醬缸文化影響的人」。

郝龍斌表示，如果當黨主席，他要推倒民進黨的2個神主牌，台獨黨綱與非核家園，因為台獨黨綱造成台灣危險，賴清德總統背叛台灣，就是因為違憲的台獨黨綱，而台灣的能源問題非常嚴重，核能現在已是國際公認的清淨能源，而且過去台灣2次公投大家都支持核能，民進黨卻鴨霸的堅持非核家園，同時，民進黨一再強調的抗中保台，這次大罷免已經清楚告訴大家是一場騙局，台灣唯有和中才能保台，應該加強兩岸溝通對話。

前國民黨主席郝龍斌今日上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下，前往中央黨部辦理參選黨主席領表。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法