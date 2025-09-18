為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    明送數學課本、2錦囊給韓國瑜！ 民團籲「修正動議」先上網公開

    台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民團明日將赴立法院請願，並贈送立委數學課本，及兩個錦囊給立法院長韓國瑜，呼籲所有修正動議與再修正動議應先上網公開7天，才可交付表決。（圖由經民連提供）

    台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民團明日將赴立法院請願，並贈送立委數學課本，及兩個錦囊給立法院長韓國瑜，呼籲所有修正動議與再修正動議應先上網公開7天，才可交付表決。（圖由經民連提供）

    2025/09/18 11:44

    〔記者林哲遠／台北報導〕第11屆立法院第4會期明天開議。針對藍白去年惡修「財劃法」導致345億統籌分配稅款至今無法分配至地方，台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等民團明日將赴立法院請願，並贈送立委數學課本，及2個錦囊給立法院長韓國瑜，呼籲所有修正動議與再修正動議應先上網公開7天，才可交付表決。

    經民連指出，去年12月20日，藍白黨人強推財劃法修正，因為中國國民黨團當晚提出的再修正動議，條文公式出錯，造成345億統籌分配稅款至今無法分配。新會期開始，財劃法勢必再度修正，他們於開議日上午，前往立法院請願，贈送1課本，2錦囊。

    經民連續指，首贈送小學數學課本，是要提醒立委行使職權時，要有分數概念，不要把分數寫錯，請韓國瑜院長轉交；贈送2個錦囊給韓國瑜，是要提醒立法院，不要再走臨時提出再修正動議，強行表決、輾壓立法的老路。

    「第一個錦囊，國會立法、修法程序，應開大門走大路」，經民連說明，韓院長應推動立院議事規則修訂，所有修正動議與再修正動議應先上網公開7天，才可交付表決。這樣，條文寫錯了，人民才能指出錯誤，公式寫錯了，數學老師才有機會幫忙指正。

    經民連補充，第2個錦囊，本屆立院已修改《立法院職權行使法》建立國會聽證制度，但至今立法院未曾就任何議案的審議舉行聽證會。鑒於財劃法影響層面廣泛，且涉及財政、地方治理等多項專業，立法院應區別不同議題，舉行聽證，聽取學者專家及各界意見，以提升將來修法的周延性與人民信賴。

    經民連痛批，國民黨主導推動的財劃法，錯的不只公式。經民連並將於記者會中，就該法惡化中央政府財政，瀕臨每年15%舉債上限；不當縮減鄉鎮三級政府分配比例；以房屋稅及土地稅稅收增幅為分配指標，將助長土地炒作；以罰鍰占比為分配指標，變相鼓勵警察對人民濫開罰單；營業額及人口數分配占比過高（70.5%），窮縣更窮，惡化區域不均衡等，提出批判。

