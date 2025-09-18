民進黨高雄市長黨內初選加溫 許智傑初選辦公室9/20開張

民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

2025/09/18 12:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選參選人許智傑，預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會，這是繼立委邱議瑩設立競選辦公室後，第二位設辦公室的參選人，讓初選熱度再往上升。

許陣營透露，包括前總統陳水扁、前立法院長王金平、高雄市長陳其邁，都會贈送花籃給予鼓勵，加上同樣有意投身初選的邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺等同黨立委，當天也可能到場祝賀，希望呈現「兄弟爬山、互相鼓勵」的良性競合態勢。

許智傑表示，從政27年，始終保持服務不分對象，問政不分藍綠的初心，也感謝一路走來所有市民朋友的肯定，讓他可以為市民們繼續服務，為高雄的發展來打拚，若獲市民肯定擔任未來高雄市長，會以打造高雄成為臺灣AI首都為目標，並延續陳其邁市長的5星市政，讓高雄的市政滿意度繼續蟬聯六都第一。

他說，本週六競選辦公室成立，邀請大家一起來分享喜慶。

