為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨高雄市長黨內初選加溫 許智傑初選辦公室9/20開張

    民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

    民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

    2025/09/18 12:12

    〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長黨內初選參選人許智傑，預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會，這是繼立委邱議瑩設立競選辦公室後，第二位設辦公室的參選人，讓初選熱度再往上升。

    許陣營透露，包括前總統陳水扁、前立法院長王金平、高雄市長陳其邁，都會贈送花籃給予鼓勵，加上同樣有意投身初選的邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺等同黨立委，當天也可能到場祝賀，希望呈現「兄弟爬山、互相鼓勵」的良性競合態勢。

    許智傑表示，從政27年，始終保持服務不分對象，問政不分藍綠的初心，也感謝一路走來所有市民朋友的肯定，讓他可以為市民們繼續服務，為高雄的發展來打拚，若獲市民肯定擔任未來高雄市長，會以打造高雄成為臺灣AI首都為目標，並延續陳其邁市長的5星市政，讓高雄的市政滿意度繼續蟬聯六都第一。

    他說，本週六競選辦公室成立，邀請大家一起來分享喜慶。

    民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

    民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

    民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

    民進黨立委許智傑預告9月20日在北高雄巨蛋商圈舉辦初選辦公室開幕茶會。（許智傑團隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播