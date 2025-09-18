為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美台合資架設電纜 外交部：肯定美方深化太平洋島國關係決心

    外交部表示，樂見與美方及其他區域重要夥伴持續在太平洋地區與台灣加強合作。（資料照）

    外交部表示，樂見與美方及其他區域重要夥伴持續在太平洋地區與台灣加強合作。（資料照）

    2025/09/18 10:49

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國務院重申將與台灣攜手擴大中央太平洋電纜，並指出美國海岸防衛隊將與台灣共同出資，支持連接吐瓦魯的電纜分支線。外交部表示，肯定美方展現與太平洋島國深化關係的決心，樂見美方與區域夥伴共促印太和平、穩定、繁榮。

    美國國務院16日重申建立自由開放的太平洋島嶼地區的承諾，與台灣一起出資支持連接吐瓦魯的電纜分支線，國務院也公開讚揚我國對中央太平洋電纜（Central Pacific Cable）的貢獻。

    外交部指出，台灣與美、澳、紐、日等理念相近國家共同在台灣友邦吐瓦魯國協助建置中央太平洋電纜，有效提升吐瓦魯數位韌性及對外通聯效能，先前已獲澳洲外長黃英賢（Penny Wong）公開肯定，美方再次以此良例說明理念相近夥伴在此區域努力的成就，以及展現與太平洋島國夥伴繼續深化關係的決心。

    外交部表示，樂見與美方及其他區域重要夥伴持續在太平洋地區與台灣加強合作，共同促進太平洋友邦及印太地區的和平、穩定與繁榮。

