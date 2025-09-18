馬英九鼓勵羅智強選黨主席 蕭旭岑：羅堅守九二共識、反對台獨

前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑。（千秋萬事節目提供）

〔記者劉宛琳／台北報導〕日前宣布參選國民黨主席的立委羅智強今天赴國民黨中央登記參選，前幾天羅拋出影片宣布獲得前總統馬英九的支持。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受廣播專訪表示，馬英九認為現在黨應該要世代交替，而羅始終堅守國民黨「九二共識、反對台獨」的理念，從未變過，所以受到馬英九的鼓勵。

蕭旭岑今天接受「千秋萬事」廣播節目專訪表示，羅智強是馬英九長年的子弟兵，也是馬的老部署，堅守國民黨的價值和信念，九二共識、反對台獨，羅智強這幾年都沒有變過，「所以馬總統鼓勵他」，他覺得這個是天經地義。蕭也說，黨主席選舉是由所有的國民黨黨員所決定，到最後他相信無論是誰出線，所有國民黨的支持者都一律會支持。

蕭旭岑也重申黨主席接下來最重要的三件事，第一是要無私無我，2026和2028一定要爭取勝選；第二是要堅持國民黨的價值跟信念，黨章跟政綱要遵守，包含九二共識、反對台獨；再來就是要有能力處理藍白合。接下來無論是黨主席的辯論或是政見的發表會，希望這些候選人能夠提出具體有效的方法，如何去推動藍白合作，像新北市就是一個指標，如果藍白無法合作成功，那2028也會有危險。

談及馬英九支持羅智強，蕭旭岑說，馬英九認為現在黨應該要世代交替，世代交替不是針對任何人，國民黨每個階段都有老幹新枝，世代交替的重點是在於希望給年輕人機會，國民黨的年輕人是有戰力，像是羅智強和立委徐巧芯，他們有這個能量和本事帶領國民黨走向下一個世代。

蕭旭岑說，黨主席朱立倫不是說希望眾望所歸的人選出來嗎？但他不太知道眾望所歸的定義是什麼，如果今天大家認為眾望所歸的人選不出來，那我們就讓願意出來扛的人眾望所歸。蕭說，今天國民黨主席最重要的任務就是讓國民黨重返執政，重返執政的路徑就是一定要推動藍白合，2023和2024的慘痛教訓已經不用再提了，相信前民眾黨主席柯文哲也點滴在心頭。

主持人王淺秋多次詢問蕭旭岑支持誰，蕭一開始說他支持的是馬英九的理念，王改問蕭那他和馬英九畫上等號嗎？蕭說，當然等號，這個是不用講的，但是他和台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文也很好。

