台灣光復節爭議 翁達瑞列點反駁蔣萬安：從未有「光復台灣」這回事

旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）。（資料照）

2025/09/18 13:04

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長徐國勇昨在直播節目指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣、「所以沒有什麼台灣光復節，不要黑白講」，引發朝野論戰。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）表示，台灣被「光復」了嗎？當然沒有！不論中華民國有幾個版本，從未有「光復台灣」這回事。既然沒有「台灣光復」的歷史事實，台灣人就不應該有光復節。

翁達瑞在臉書PO文表示，國民黨修法恢復停止多年的光復節，民進黨秘書長徐國勇嘲諷沒有什麼台灣光復節。為此，蔣萬安提出兩個質問：如果台灣沒有光復，賴清德是哪一國的總統？民進黨官員要遵守哪一國的憲法？回答蔣萬安的質問前，讓我先來釐清是否有「台灣光復」這回事？

請繼續往下閱讀...

翁達瑞指出，從未有過台灣光復，根據教育部的字典定義，「光復」一詞指的就是「失去再收回」，而且主角一致。所謂的「台灣光復」就是有個政權失去了台灣，後來再把台灣收回，歷史上，台灣曾短暫隸屬大清帝國。甲午戰爭後，戰敗的大清帝國把台灣割讓給日本。二戰結束後，戰敗的日本放棄台灣主權，由盟軍委託中華民國接收，失去台灣之後，大清帝國就滅亡了，沒機會再把台灣收回。就大清帝國而言，沒有光復台灣這回事。雖然中華民國接收了台灣，但這不叫光復，原因有二。

翁達瑞續指，中華民國從未出兵佔領台灣，而是日本主動放棄台灣主權，再由盟軍委託中華民國接收；中華民國接收台灣也不算光復，因為失去台灣的是大清帝國，不是中華民國，根據「光復」一詞的字典定義，歷史上從未有過「台灣光復」這回事。釐清了這個歷史事實後，接著我來回答蔣萬安的兩個質問。

翁達瑞質問，賴清德是哪一國的總統？賴清德是人民直選出來的總統，目前的國號叫中華民國。所謂的「中華民國」有多個版本，領土範圍與民意授權皆有不同：版本一：大清帝國滅亡後成立的中華民國，與日本統治之下的台灣毫無瓜葛。版本二：二戰結束後的中華民國，受到盟軍的委託接收台灣。版本三：蔣介石逃難台灣的中華民國，屬沒有民意基礎的外來政權。版本四：李登輝民主改革之後的中華民國，擁有統治台灣的民意授權，蔣萬安質問賴清德是哪一國的總統？答案是版本四的中華民國，不同於之前三個版本的中華民國。簡單講，版本四的中華民國就是台灣國，只是正名的時機尚未成熟。

翁達瑞說，民進黨官員要遵守哪一國的憲法？回答了蔣萬安的第一個質問，他的第二個問題就很好回答：民進黨的官員要遵守版本四的中華民國憲法，而非原版的中華民國憲法，李登輝就任總統後，啟動多次國民大會修憲，凍結大中國的憲法條文，增修專屬台澎金馬的條文。勉強說，這是台灣國的暫時憲法，因為制憲的時機也尚未成熟。

翁達瑞提醒提醒蔣萬安，雖然中華民國的稱號還在，你想像中的中華民國早就滅亡了，而且滅亡兩次，你那個血緣未經證實的曾祖父逃離中國時，中華民國就已滅亡一次，只剩下台澎金馬的些微氣息。李登輝的民主改革之後，蔣家獨裁的中華民國就完全滅亡了。

翁達瑞直言，台灣被「光復」了嗎？當然沒有！不論中華民國有幾個版本，從未有「光復台灣」這回事。既然沒有「台灣光復」的歷史事實，台灣人就不應該有光復節。

