台灣主權未定論》他曝「這人16年前講過」遭馬英九打壓辭官抑鬱而終

2025/09/18 09:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）近日拋出台灣地位（主權）未定論，批評中國試圖扭曲二戰相關文件，直指北京政府涉及台灣的敘事是錯誤的，引發各界熱議。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，16年前曾經有一位日本的外交官在台灣做過同樣的主張，但遭到了當時馬英九政權的嚴厲打壓，被迫辭官，這位日本的外交官，是2008年到台北赴任的日本駐台灣代表（大使）齋藤正樹。

矢板明夫在臉書PO文表示，這幾天美國政府提出的「台灣地位未定論」在台灣引起了熱議。中國的習近平政權以「台灣是中國一部分」為理由，正在虎視眈眈地企圖武力侵犯台灣，在這個時候以美國為首的國際社會主張「台灣地位未定」，無疑對台灣有好處。讓中國的武力犯台師出無名，同時也為台灣爭取更大的國際空間。

矢板明夫回憶，不禁讓人想起，16年前曾經有一位日本的外交官，在台灣做過同樣的主張。但是遭到了當時馬英九政權的嚴厲打壓，被迫辭官。這位日本的外交官，是2008年到台北赴任的日本駐台灣代表（大使）齋藤正樹。

矢板明夫指出，齋藤於2009年5月1日在國立中正大學戰略暨國際關係學會年會上致詞說「日本已在《舊金山和約》的第二條放棄對台灣的所有權利、權利名義與請求權，因此，有關台灣的法定地位，沒有獨自認定的立場」，齋藤這種說法，是符合日本政府立場的。日本首相池田勇人1964年2月29日曾經在國會答辯中講過同樣意思的話，日本敗戰以後雖然放棄了台灣，但從來沒有說過要把台灣交還給中華民國，蔣介石的國民黨政府是代表盟軍來接收台灣的。

矢板明夫續指，齋藤只是在演講中闡述了這樣一個事實，但是，他的發言立刻遭到了在場的國民黨人士的抗議，馬英九政府的外交部次長夏立言也召見齋藤要求說明，並對齋藤發表的言論表示遺憾及嚴正抗議，因為台灣方面態度強硬，這件事演變成了日本和台灣之間的外交事件。馬政府在齋藤發言之後開始以冷淡對待的方式作為一種處罰，以致他無法展開日本與台灣的工作，不得不在幾個月後辭職回國。

矢板明夫補充，日本的駐台大使任期一般是三年到五年。齋藤僅做了不到一年半。齋藤是一位優秀的外交官，年輕時就曾來台灣任職，非常喜歡台灣。來台灣當大使之前，當過駐柬埔寨大使和駐紐西蘭大使。他離開台灣時才60多歲。但由於這次風波，齋藤再也沒有被日本政府重用，3年以後抑鬱而終。雖然很多台派人士支持齋藤的說法，但可惜這種聲音，在當時的台灣並不是主流。

矢板明夫直言，今天，AIT和美國國務院再次提到「台灣地位未定論」，國民黨也一樣反彈。但「台灣地位未定論」的說法已經漸漸被台灣社會和世界主要國家接受了，懷念齋藤大使。

