溫情喊話李文宗無效！ 黃帝穎：柯文哲當庭翻車

律師黃帝穎。（資料照）

2025/09/18 10:35

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地方法院持續審理前台北市長柯文哲的政治獻金案，柯文哲昨日（16日）出庭時聲稱，「KP SHOW」77萬元收入是在選舉賸餘款中，反問「我有必要去侵佔我自己的選舉賸餘款嗎」？對此，律師黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲改口溫情喊話二證人都無效，彭振聲李文宗作證阿北當庭翻車。

黃帝穎在臉書PO文表示，柯文哲近日對前副市長彭振聲、財務長李文宗都溫情喊話，但對比之前柯陣營全面卸責京華城PM彭振聲、柯在政治獻金稱「誤信50年老同學」李文宗等切割態度，柯文哲明顯改變策略，但前後矛盾明顯。

黃帝穎指出，第一、柯文哲溫情喊話彭振聲無效，彭振聲維持認罪且證詞三殺柯文哲

柯文哲從切割京華城PM改口提「彭妻之死」喊話彭振聲「我們沒對不起國家」，柯溫情喊話無效翻車，彭振聲維持認罪圖利，且三大證詞「直殺柯文哲」，足證柯文哲看過都發局說帖明知「有圖利問題」、下紙條命彭副加速行政流程、親自決行京華城案。

黃帝穎續指，第二、柯文哲溫情喊話李文宗無效，李文宗證詞直指柯文哲指示橘子拿錢，柯文哲在政治獻金案切割李文宗稱「誤信50年同學」，改口李文宗冤獄、害了同學，柯文哲明顯前後矛盾。柯溫情喊話李文宗無效，李當庭證實橘子受柯文哲指示拿錢。

黃帝穎直言，柯文哲改變策略對證人溫情喊話無效，連續當庭大翻車！

