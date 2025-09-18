盧秀燕稱中捷補助被砍「眼淚快流下來」 黃守達：當初多囂張......

黃守達批盧秀燕避談財劃法修惡，「當初有多囂張，現在的激情演出就有多可悲」。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/18 09:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕財劃法去年經藍白立委修惡，造成分配亂象，台中市長盧秀燕避談財劃法修惡，鎖定中央砍補助火力全開，近日更集中火力批中央大砍台中捷運藍線補助，稱「卡盧」、「眼淚都快要流下來」；行政院已回應，藍線目前僅止於設計階段，交通部依照期程合理調整補助；台中市議員黃守達也指出，去年藍白修惡財劃法時就曾在議會質詢點出捷運藍線恐受影響等，當時盧秀燕坐著拒回答，「當初有多囂張，現在的激情演出就有多可悲」。

盧秀燕這兩天連連以捷運藍線預算抨擊中央砍預算，從42億砍到剩1.68億，先指中央「卡盧」，又說「眼淚快流下來」。

黃守達不以為然指出，去年財劃法倉促修法，大家都很擔心補助款會被影響，連帶使台中市重大工程進度延遲，他更在財劃法三讀後，在議會要求盧說明，更並要求她保證藍線工程的進度；結果「當時的盧市長」始終保持沈默，完全不願意站起來回答，姿態非常高傲。

最近議會臨時會開議，黃守達說，他又問盧秀燕就財劃法上路後台中市新增295億預算要如何運用進行說明，「現在的盧市長」依舊拒絕回答這筆「天降百億」該怎麼運用，卻不斷與藍營議員配合轉移焦點，「政治操作藍線議題」，甚至還演出「眼淚都要流下來了」的戲碼。

黃守達強調，交通部已經釋疑，經費就是依照進度核列，且中央經費大幅減少，補助給全台的捷運經費連百億都不到，根本沒有卡誰的問題。

他說，台中已經在統籌分配稅款拿到295億、比當初預估還要多的錢，顯然已經不是經費的問題，而是治理的問題。「當初有多囂張，現在的激情演出就有多可悲」，如果捷運藍線工程延遲，盧市長就是罪魁禍首。

