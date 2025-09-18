國民黨主席選中生代還是大老？李中：黨員會選盧秀燕信任的人

國民黨中市黨團書記長李中認為，黨主席人選之爭最終還是選擇盧秀燕信任的人。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨主席選舉領表登記時間為9月15日至19日，目前黨內陷入支持中生代或者是有影響力的政壇大老兩難中；對此，國民黨中市黨團書記長李中直白表示，不用管中生代、老生代，國民黨下屆黨主席最重要任務要在2028年奪回政權，目前黨內最有實力是盧秀燕，因此眾人會選擇盧秀燕所相信黨主席的人選。

對此，國民黨中市黨部主委顏文正表示，地方黨部要中立，沒有任何立場，而且要等全部登記完了再說，現在大家都是口頭上說要參選。

雖然要選國民黨主席的人選相當多，但黨內只分成選中生代的羅智強或是鄭麗文，及有影響力的郝龍斌，選中生代是認為會給國民黨新的改革及創新，而有這些想法的並非清一色年輕黨員，很多老黨員也如此想，另外一派，則是想人脈廣、有影響力具有協調力的郝龍斌，很多人都陷於痛苦選擇中。

就有一位年輕黨員坦承，他很想支持羅智強或鄭麗文，認為國民黨實在太老了，應該找年輕人，但又怕這些中生代若選上黨主席，難以協調山頭林立大老們。但若選重量級的大老，又擔心還是只有國民黨的舊思想，也擔心影響藍白合。

國民黨中市黨團書記長李中表示，他認為不用擔心，因為黨內會以盧秀燕想要支持的人作為支持對象，因為，下屆黨主席重要任務就是要在2028年讓國民黨選上總統。

李中表示，過去的黨主席們，在總統選舉過程因「另有想法」，造成選局愈來愈混濁，國民黨因此失利，但目前黨內上上下下都希望在2028能打贏總統這一場仗，都希望不會有人搗蛋，而誰是盧秀燕最放心的人，應該是黨員會想支持的人。

至於以盧秀燕的個性根本不可能明白說出支持誰，李中表示，他相信黨員會從盧秀燕言行中找到一些暗示。

